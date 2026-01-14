El desgarrador mensaje de Sebas Guillem a tres años de la muerte de su hermano

Después de llevar el nombre de Costa Rica a lo más alto y de conmover a muchos con su talento y su historia de vida, el cantante costarricense Sebas Guillem, quien destacó en Got Talent España, recordó con cariño a su hermano, quien falleció hace tres años.

En su presentación en el programa de talentos, el tico emocionó no solo al público, sino también al jurado al interpretar el tema Joy, el cual compuso precisamente con Jaime, su hermano.

Este 14 de enero, en medio de los sentimientos que provocó Guillem con la canción y el pase dorado a las semifinales del concurso de televisión, el artista recordó en redes sociales a su pariente, quien falleció en un accidente de tránsito.

“Jaimito, hoy hace tres años partiste inesperadamente de este mundo”, escribió Sebas en la publicación, en la que se observa junto a su hermano mientras interpretan la pieza musical.

“Esta fue la última vez que cantamos nuestra canción juntos, una pieza que años después iba a despertar el corazón de muchas personas gracias a ti. Doy gracias a Dios por habernos prestado un ángel por 21 añitos; viviste al máximo tu experiencia humana y nos mostraste qué es vivir con el corazón abierto y cómo amar más a las personas”, agregó Guillem en el mensaje.

Vea a continuación el emotivo video: