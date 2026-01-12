Sebas Guillem reveló el secreto detrás de su éxito en ‘Got Talent España’: lo que dijo sorprendió a muchos

El cantante costarricense Sebas Guillem conmovió a miles de espectadores al revelar el secreto detrás de su brillante participación en Got Talent España, cuya audición se transmitió el pasado sábado 10 de enero.

Su interpretación no solo deslumbró al jurado, sino que además le valió el tan anhelado pase de oro, asegurándole un lugar directo en la semifinal del prestigioso concurso de talento.

En una entrevista con el programa Buen Día, Guillem abrió su corazón y compartió la inspiración que guía cada paso de su carrera: su profunda espiritualidad y su fe en Dios.

Después de recibir el pase dorado, el artista se arrodilló en medio del escenario, en un gesto cargado de emoción y significado. Fue, según él, un acto de rendición y gratitud absoluta. “Yo dije: ‘si tú me diste esta plataforma y me has dado la oportunidad de poder vivir algo tan único, toda la gloria a Él’”, expresó con humildad el cantante durante la conversación con el espacio de Teletica.

Guillem explicó que ese instante de rodillas fue su forma de recordar que todo lo que vive pertenece a Dios. En medio de la euforia y los aplausos, necesitaba detenerse, hallar un segundo de silencio y entregar ese momento al Creador.

“Así es como me gusta vivir siempre (...). El único que puede satisfacer el corazón humano es el que lo creó. No hay plataforma o escenario que pueda dar un sentimiento o una convicción de llenura como lo trae el Espíritu Santo”, afirmó con profunda emoción.

El artista también compartió que, además de su fe, su familia ha sido el gran sostén en su camino. Contó que sus padres han sido pilares inquebrantables en su vida y que, desde niño, lo guiaron con amor para que siguiera sus sueños y convirtiera la música en una forma de propósito y entrega.