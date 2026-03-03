¡Myke Towers vuelve a Costa Rica! Estos son todos los detalles de su primer concierto exclusivo en el país

El rapero y cantante puertorriqueño Myke Towers se presentará en Costa Rica el próximo 30 de abril.

La música urbana tiene una fecha marcada en el calendario: el 30 de abril, Myke Towers ofrecerá su primer concierto exclusivo en Costa Rica, en el Parque Viva.

El show promete ser una noche imperdible para los fans del reguetón y el trap latino, quienes por primera vez podrán disfrutar de un espectáculo completo del artista en territorio nacional, tras sus participaciones en festivales en 2023 y 2025.

La presentación se llevará a cabo en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, comenzará a las 7 p. m. y estará producida por Golden Live. La actividad está habilitada para mayores de 15 años; los menores deberán ingresar acompañados por una persona adulta.

Los boletos ya están disponibles en eventcr.com, con precios que van desde los $52 hasta los $119 (dólares estadounidenses).

Estos son todos los precios para el concierto de Myke Towers en Costa Rica. (eventcr.com)

El intérprete puertorriqueño es una de las voces más influyentes de la música urbana latina, con millones de reproducciones en plataformas digitales, exitosas giras por Europa y América, y una presencia constante en los principales festivales del género.

En Costa Rica, Myke Towers ya había recibido el cariño del público como parte de carteles internacionales, pero esta vez regresará con un repertorio extendido y un montaje diseñado exclusivamente para su proyecto.