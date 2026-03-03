Bunbury en Costa Rica: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para su concierto?

El español Bunbury regresará en concierto a Costa Rica con su 'Nuevas mutaciones Tour 2026'. El recital será en Parque Viva en octubre.

Desde que se anunció que el español Bunbury regresaría en concierto a Costa Rica, sus seguidores han estado esperando esta noticia: la fecha de la venta de entradas para el espectáculo.

El recital será el 26 de octubre en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva.

La producción del show confirmó que este martes 3 de marzo será el día en que se habilite la compra de los tiquetes a través del sitio eticket.cr. La transacción se podrá realizar a partir de las 10 a. m.

Los precios y localidades son los siguientes:

Lateral 401-405-501-505: $98.

Lateral 402-404-502-504: $111.

Central 403-503: $137.

Golden Circle (de pie): $169.

El artista volverá a tocar en suelo tico como parte de su Nuevas mutaciones Tour 2026, una gira internacional con la que regresará a los grandes escenarios.

El show formará parte de una extensa gira internacional en la que Bunbury presentará su nueva etapa musical y repasará las canciones más representativas de su trayectoria.

Nuevas mutaciones Tour lo llevará por diversos países de América y Europa, consolidando su regreso a los escenarios tras un periodo de pausa en sus presentaciones.