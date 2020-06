“El hecho de que el mundo me parezca difícil de entender y que el proyecto social en el que estamos (o estábamos) involucrados sea claramente mejorable me hizo escribir esos dos álbumes, pero también me ha provocado la necesidad de mirar hacia dentro para reflexionar sobre las posibilidades individuales. Cuáles versiones de mí mismo se fueron quedando por el camino, y cuáles todavía son posibles, tanto personal como profesionalmente”.