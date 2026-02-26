¡Es oficial! Bunbury se presentará en Costa Rica; conozca aquí todos los detalles

Enrique Bunbury vuelve a Costa Rica con una gira que celebra más de tres décadas de canciones y abre, al mismo tiempo, un capítulo inédito en su historia.

El músico español Enrique Bunbury confirmó su regreso a Costa Rica como parte de su Nuevas Mutaciones Tour 2026, una gira con la que volverá a los grandes escenarios. El concierto en Costa Rica está programado para el 26 de octubre en el Anfiteatro Imperial, en Parque Viva.

Según la información oficial, las entradas saldrán a la venta el próximo 3 de marzo, a partir de las 10 a. m. (hora local), por medio de la plataforma eticket.cr.

El show formará parte de una extensa gira internacional en la que Bunbury presentará su nueva etapa musical y repasará las canciones más representativas de su trayectoria.

Nuevas Mutaciones Tour lo llevará por diversos países de América y Europa, consolidando su regreso a los escenarios tras un periodo de pausa en sus presentaciones en vivo.

Una figura esencial del rock en español

Enrique Bunbury, nacido en Zaragoza, España, es considerado una de las voces fundamentales del rock en español.

Alcanzó la fama como vocalista de Héroes del Silencio, banda icónica de finales de los años 80 y principios de los 90, responsable de himnos generacionales y de giras masivas.

Tras la separación del grupo, el músico emprendió una exitosa carrera en solitario en la que exploró géneros como el rock, la canción de autor, los ritmos latinoamericanos, el cabaret rock y la electrónica.

Esta versatilidad le permitió construir una identidad artística propia y seguir conectando con nuevas generaciones de oyentes.

Con más de tres décadas de carrera, Bunbury se consolidó como un referente cultural, no solo por su catálogo de álbumes y giras, sino también por su constante búsqueda de renovación sonora.

Cada etapa de su trabajo ha estado marcada por cambios estéticos y conceptuales, algo que también se refleja en esta nueva gira.

Tras años de espera, Bunbury regresa a Costa Rica con una gira diseñada para mutar cada noche: nuevas canciones, lecturas distintas de sus clásicos y un viaje sonoro que recorre todas sus etapas.