¡Es oficial! Bunbury se presentará en Costa Rica; conozca aquí todos los detalles

Tras años de espera, Enrique Bunbury regresa a Costa Rica con una gira diseñada para mutar cada noche: nuevas canciones, lecturas distintas de sus clásicos y un viaje sonoro que recorre todas sus etapas

Por Fátima Jiménez
Bunbury
Enrique Bunbury vuelve a Costa Rica con una gira que celebra más de tres décadas de canciones y abre, al mismo tiempo, un capítulo inédito en su historia. (Tomada de redes sociales)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

