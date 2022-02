Enrique Bunbury se retira de los escenarios: ‘Lo que era un placer se ha convertido en dolor y sufrimiento’

La imponente y particular voz de Enrique Bunbury no volverá a sonar desde un escenario: está lastimada. El cantante español, de 54 años, anunció a sus seguidores que se retira y no habrá más conciertos en vivo aparte de los que ya tiene agendados para este año.

En un sentido comunicado, el rockero explicó lo que ha estado viviendo en los últimos tiempos.

“Desde hace muchos años llevo arrastrando un malestar que me ha costado localizar y comprender (...). “El parón de las giras internacionales en el 2020 y 2021 (por la pandemia) me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario, y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana”, menciona quien fuera líder de Héroes del Silencio.

Enrique Bunbury tomó la decisión de separarse de los escenarios luego de comprobar lo que sufría su garganta durante los conciertos. Foto: Archivo (JOSE GIRL)

Antes, el artista había dicho que experimentó dificultades de salud durante la gira Mutaciones (2015-2016) y en Expectativas (2017-2019).

En el escrito, Bunbury detalla qué es lo que le ha ocurrido. Además, explica que fue lo que finalmente lo llevó a tomar tan drástica decisión.

“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita. De manera que lo que normalmente era un placer y un deleite se ha convertido en una inmensa fuente de dolor y sufrimiento”, explica agregeando que “nada de esto ocurre si no está de gira”.

[ Enrique Bunbury desentraña ‘Posible’, su disco más oscuro e íntimo ]

“Así, he tomado la decisión muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes en Estados Unidos y España serán los últimos que realice”, contó el intérprete de La chispa adecuada.

En su carta, el icónico roquero transmite optimismo al hablar de todas las posibilidades que se la abren para el futuro. Entre las opciones que vislumbra destaca grabar discos, componer canciones, pintar y escribir libros de poesía.

“Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y tengo el apoyo de mi familia y mi management”, añade, a la vez que agradece a todas las personas que lo han acompañado hasta este momento y a quienes han estado en alguno de sus más de 1.500 conciertos, durante 35 años de carrera.

“Espero que lo que les pueda ofrecer, a partir de ahora, les siga interesando mínimamente”, dijo.

Finalmente, Bunbury termina dando las gracias a su banda, Los Santos Inocentes, y a todo el equipo técnico que le ha acompañado.