Polémica por Bad Bunny en el Super Bowl: Más de 100.000 firmas para cancelar su show

Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LX, el cual se realizará el 8 de febrero de 2026.

Desde que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunció que el puertorriqueño Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, surgieron reacciones encontradas entre los fanáticos. Algunos celebran la elección por su impacto global, mientras otros la critican con dureza.

El cantante, de 31 años, encabezará el show del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Aunque muchos consideraron su nombramiento un reconocimiento a la música latina, la decisión desató polémica por la postura crítica del artista hacia las políticas migratorias del expresidente Donald Trump.

Las tensiones aumentaron después de un comentario suyo emitido durante una presentación en Saturday Night Live: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprenderlo”. La frase fue vista como una provocación hacia quienes no hablan español.

Tras el anuncio, se inició una campaña en Change.org que acumula más de 100.000 firmas para que la NFL reemplace al intérprete de Tití me preguntó con el cantante de música country George Strait. Los firmantes sostienen que Strait encarna “el corazón y alma de la música americana”.

Según el medio The Guardian, los promotores de la campaña propusieron como alternativa no solo a Strait, sino que, mencionaron otros nombres icónicos del género, como Dolly Parton, Carrie Underwood, Tim McGraw y Luke Combs, todos estadounidenses.

La iniciativa la impulsa Kar Shell, un residente del estado de Texas, quien afirma que las actuaciones de Bad Bunny no representan lo que las familias estadounidenses esperan del evento deportivo más importante del año. Según explicó a Newsweek, el espectáculo debería “mantener un ambiente familiar, evitar la politización del entretenimiento y celebrar las tradiciones musicales estadounidenses”.

Previo al Super Bowl, Bad Bunny tendrá dos fechas de concierto en Costa Rica, el 5 y 6 de diciembre de 2025. (AFP)

Sin embargo, la NFL no planea cambiar su decisión. El comisionado Roger Goodell defendió la elección del artista y afirmó que Bad Bunny es “uno de los músicos más importantes del mundo” y que su participación refuerza el compromiso de la liga con una audiencia global.

Bad Bunny ocupa el tercer lugar entre los artistas más escuchados en Spotify a nivel mundial en 2024 y es el único latino en el top cinco. Su disco Un Verano sin ti mantiene el récord del álbum con más reproducciones en la historia de la plataforma.