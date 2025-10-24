Viva

Bad Bunny arrasó en los Premios Billboard a menos de dos meses de su concierto en Costa Rica

El puertorriqueño ganó el premio Artista del Año y recibió el galardón de manos de Olga Tañón, superando a Peso Pluma y Karol G

Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
Bad Bunny
Bad Bunny ganó el premio Artista del Año en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. (Billboard)







Bad Bunnypremios Billboard
