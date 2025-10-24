Bad Bunny arrasó en los Premios Billboard a menos de dos meses de su concierto en Costa Rica

Bad Bunny ganó el premio Artista del Año en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Bad Bunny se convirtió en el gran triunfador de los Premios Billboard de la Música Latina al recibir el galardón más importante de la noche: Artista del Año.

“Ser yo y hacer las cosas con el corazón siempre será una gran decisión. Este premio lo recibo con orgullo porque sé lo mucho que he trabajado. Pudo haber sido para cualquiera de los artistas que están aquí esta noche. Todos aportamos a la cultura”, expresó durante su discurso de aceptación el cantante, de 31 años.

LEA MÁS: Gobierno de Donald Trump amenaza con redadas en el show de Bad Bunny en el Super Bowl: ‘Te detendremos y te deportaremos’

El “Conejo Malo” ha enfrentado críticas tras ser nombrado el artista principal del medio tiempo del Super Bowl, a pesar de ello, subió emocionado al escenario para recibir un reconocimiento que consolida su posición como el artista latino más influyente de la era.

“Dios quiso que yo lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego. Lo recibo con humildad. Seguiré siendo el mismo. Sean ustedes, digan lo que les duele, lo que los hace felices y nunca se olviden de ustedes mismos”, manifestó el reguetonero ante un público que lo ovacionó.

El premio de Artista del Año le fue entregado por Olga Tañón. El puertorriqueño celebró su victoria con palabras de respeto y unidad, superando a artistas como Peso Pluma, Fuerza Regida, Rauw Alejandro y Tito Double P.

“Al igual que me lo merezco yo, lo pudieron ganar Fuerza Regida, Peso Pluma o Karol. Cada vez nuestra música llega a más lugares, en nuestro idioma y con nuestra cultura. Esto es un trabajo colectivo que continúa lo que otros artistas han hecho por años, como Olga, Elvis, Toño, Carlos, Wisin y Yandel, y Daddy Yankee. Lo comparto con todos ustedes”, afirmó.

Bad Bunny regresará a Costa Rica para dar dos conciertos el próximo 5 y 6 de diciembre, en el Estadio Nacional. Las entradas para ambas fechas se agotaron en apenas cuatro horas.

Bad Bunny se presentará en Costa Rica el 5 y 6 de diciembre. (Tomada de Instagram)

Los ganadores de la noche

El cantante llegó a la ceremonia con un récord de 27 nominaciones y un galardón ya asegurado: el Billboard Artista Latino del Siglo XXI. Le siguieron Fuerza Regida con 15, Rauw Alejandro con 14 y, entre las mujeres, Karol G, con 10, igualando al fenómeno del regional mexicano Peso Pluma, que acumuló nueve nominaciones.

Karol G, nombrada Artista Femenina del Año, subió al escenario y agradeció el reconocimiento que la colocó por encima de figuras como Shakira y Selena Gomez.

LEA MÁS: https://www.nacion.com/viva/gobierno-de-donald-trump-amenaza-con-redadas-en-el/BQ3WZA3M2NA63DZXTR7EUDKD24/story/

La gala también rindió tributo a figuras que marcaron generaciones. Laura Pausini recibió el Premio Ícono Billboard, mientras que Elvis Crespo fue honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama, que dedicó a su madre: “Ella me daba cinco dólares para mis clases de canto todos los viernes en Río Piedras. Es para ti”.

El mexicano Peso Pluma hizo historia al recibir el primer Premio Billboard Vanguardia, entregado por su pareja, Kenia Os.

Por su parte, Shakira reafirmó su liderazgo en el pop latino al ganar Gira del Año, mientras que el regional mexicano celebró la victoria de Netón Vega como Artista Debut del Año.