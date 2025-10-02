Gobierno de Donald Trump amenaza con redadas en el show de Bad Bunny en el Super Bowl: ‘Te detendremos y te deportaremos’

Bad Bunny decidió no llevar su gira internacional 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' a Estados Unidos, pero sí será parte del 'show' de medio tiempo del Super Bowl.

Muchos en el mundo se emocionaron con la noticia de que el puertorriqueño Bad Bunny será el invitado especial del show del medio tiempo del Super Bowl 2026. Sin embargo, muchos otros estarían preocupados por ser deportados de Estados Unidos si asisten a la gran final de la NFL el próximo año.

De acuerdo con la revista People, la administración de Donald Trump amenaza con enviar agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) al partido.

Según People, Corey Lewandowski, antiguo manager de la campaña del presidente Trump fue el que advirtió con posibles redadas. “ICE tendrá refuerzos en el Super Bowl durante el show de medio tiempo de Bad Bunny”, dijo en The Benny Show de Benny Johnson.

“No hay ningún lugar donde se pueda proporcionar refugio seguro a las personas que están en este país ilegalmente. No en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Te encontraremos. Te detendremos. Te llevaremos a un centro de detención y te deportaremos”, afirmó.

“Sepan que es una situación muy real bajo esta administración, que es completamente contraria a como era antes”, agregó Lewandowski.

People agregó que el hombre manifestó que el hecho de que Bad Bunny protagonizara el espectáculo era “vergonzoso”, ya que, para él, el boricua odia a Estados Unidos.

Al cierre de la entrevista, Lewandowski dijo mirando a las cámaras: “Si hay extranjeros ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith o Bad Bunny o cualquier otro, vamos a aplicar la ley en todos lados, porque vamos a asegurarnos de que los estadounidenses estén seguros. Esa es una directriz del presidente. Si tú estás en este país ilegalmente, hazte un favor: regresa a casa”.

Hace unos días Bad Bunny terminó su residencia de conciertos en Puerto Rico. La gira internacional ' DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' lo traerá en diciembre a Costa Rica. (Archivo)

