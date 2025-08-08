Viva

Universidad Yale ofrecerá curso sobre Bad Bunny: conozca cómo será

El curso explorará la obra de Bad Bunny para entender la cultura puertorriqueña y la política detrás de sus canciones

Por Jailine González Gómez
Imagen de Bad Bunny y la portada de su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.
Yale lanzará en otoño un curso sobre Bad Bunny que examina su música como herramienta para comprender la historia y cultura puertorriqueña. (Spotify/Spotify)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

