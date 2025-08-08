Universidad Yale ofrecerá curso sobre Bad Bunny: conozca cómo será

Yale lanzará en otoño un curso sobre Bad Bunny que examina su música como herramienta para comprender la historia y cultura puertorriqueña.

A finales de agosto de 2025, Yale University impartirá en su oferta académica el curso Bad Bunny: Musical Aesthetics and Politics, que examinará la obra del artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny.

La clase, dirigida por el profesor asociado de Estudios Americanos y Etnicidad, Raza y Migración Albert Laguna, utilizará la música del intérprete como punto de partida para examinar la historia y el presente colonial de Puerto Rico, la diáspora puertorriqueña en Nueva York y la evolución de géneros como la bomba, la plena, la salsa y el reguetón.

Laguna explicó que la inspiración para el curso surgió tras escuchar el más reciente álbum del artista, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que encabeza la lista Billboard US 200 desde enero y reúne 17 canciones, incluidas colaboraciones con RaiNao, Los Pleneros de la Cresta y Chuwi.

El disco se promocionó como un homenaje a puertorriqueños y nuyoricans, con referencias a temas como la gentrificación y el turismo depredador.

El tema “NUEVAYoL”, que abre el álbum y utiliza un fragmento de Un verano en Nueva York de El Gran Combo de Puerto Rico, tuvo un papel clave en el diseño del programa académico, al vincular la historia puertorriqueña con la migración y la producción cultural compartida con la ciudad de Nueva York.

El curso también abordará cómo las elecciones estéticas en la música reflejan procesos históricos y políticos, así como el papel del reguetón dentro de los flujos culturales del Caribe y su relación con proyectos coloniales en América.

Varios estudiantes mostraron entusiasmo por inscribirse, destacando el impacto personal que el artista ha tenido en sus vidas. Asimismo, destacaron el valor académico de integrar la música popular en los estudios universitarios para comprender mejor la identidad y la resistencia cultural puertorriqueña.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.