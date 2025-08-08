Lujos y tensiones: las vacaciones de los Beckham en medio de rumores sobre distanciamiento con su hijo mayor

Los Beckham disfrutaron un paseo en yate en Francia con su hijo Cruz y Jackie Apostel, mientras persisten rumores de distanciamiento familiar.

David Beckham, de 50 años, y Victoria Beckham, de 51, disfrutaron de sus vacaciones en la Riviera Francesa a bordo del yate Bloody Bay, anclado frente a Saint-Tropez. La pareja estuvo acompañada por su hijo Cruz Beckham, de 20 años, y la novia de este, Jackie Apostel, de 29 años.

Durante el recorrido, Cruz interpretó canciones con guitarra para Jackie, quien descansaba junto a él. David mostró su físico atlético, mientras Victoria capturaba imágenes del momento.

Jackie, cantante con raíces brasileñas y alemanas, mantiene una relación cercana con la familia desde que inició su romance con Cruz en abril de 2024. Sin embargo, esa cercanía no se repite con Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham.

Medios internacionales indicaron que Brooklyn redujo el contacto con sus padres tras desacuerdos con Nicola.

La pareja no asistió a celebraciones recientes de la familia, como el cumpleaños 50 de David Beckham y el desfile de moda de Victoria, lo que generó especulaciones sobre tensiones internas.

También se reportó una distancia entre Brooklyn y su hermano Romeo Beckham. Este último puso fin a su relación de siete meses con la DJ Kim Turnbull tres semanas después del cumpleaños de su padre.

Fuentes consultadas por el Daily Mail aseguraron que la ruptura fue amistosa y causada por sus compromisos laborales.

Aunque se señaló a Kim como posible motivo de conflictos, allegados negaron que su separación con Romeo estuviera vinculada a los problemas familiares.

