¿Quién es Sydney Sweeney? La actriz elogiada por Donald Trump y cuestionada por un anuncio de American Eagle

La estrella de Euphoria enfrenta críticas por un anuncio de American Eagle y recibe apoyo de Donald Trump por su afiliación política.

La actriz Sydney Sweeney, reconocida por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, se convirtió en el centro de una intensa polémica tras protagonizar una campaña publicitaria para la marca American Eagle. El anuncio fue acusado de promover la objetificación femenina y transmitir mensajes con tintes raciales y eugenésicos.

A pocos días de la controversia, usuarios en redes sociales señalaron que Sweeney estaba inscrita como votante del Partido Republicano, liderado por el expresidente Donald Trump. El exmandatario reaccionó celebrando la afiliación política de la actriz y afirmó que, de ser cierto, consideraba “fantástico” su trabajo en el comercial.

De las series al cine

Nacida en 1997 en Spokane, Washington, Sweeney inició su carrera con apariciones en producciones como Criminal Minds, Grey’s Anatomy, In the Vault y Pretty Little Liars. Su salto a la fama llegó con el papel de Cassie Howard en Euphoria, que le valió una nominación al Emmy en 2022 como Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática.

Ese mismo año, obtuvo otra nominación al Emmy por su papel en The White Lotus, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie o Película Limitada.

En cine, participó en títulos como Todos Menos Tú (2023), Madame Teia (2024), Imaculada (2024) y La Empleada (2024). Además, en 2024 se preparó para interpretar a la boxeadora Christy Martin, campeona mundial supermedio en 2009, aumentando 13 kg en un entrenamiento intensivo de tres meses.

La campaña que encendió el debate

La campaña “Sydney Sweeney tiene un jeans genial”, lanzada la semana pasada, mostró a la actriz en poses sugerentes junto a un juego de palabras entre “jeans” (pantalones) y “genes” (material genético), ambos de pronunciación similar en inglés.

El video publicitario incluía una referencia de Sweeney a características físicas heredadas, mientras la cámara destacaba su piel clara, cabello rubio y ojos azules. Para críticos en redes sociales, el mensaje sugería una exaltación de estándares de belleza vinculados a ideas de superioridad racial.

La polémica se intensificó cuando el lema fue interpretado como un guiño a la eugenesia, corriente pseudocientífica del siglo XX que defendía la supuesta superioridad genética de personas blancas con rasgos específicos.

Reacciones y silencio oficial

En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, miles de usuarios criticaron el contenido, comparándolo con campañas publicitarias polémicas del pasado. Otros, desde sectores conservadores, defendieron el anuncio como un homenaje a la publicidad tradicional.

American Eagle emitió un comunicado aclarando que el eslogan hacía referencia exclusivamente a los pantalones y a la historia personal de la actriz. Sin embargo, ni la marca ni Sweeney han ofrecido declaraciones directas sobre el trasfondo de la controversia.

El anuncio también estaba vinculado a una causa social: parte de sus ganancias se destinaría a organizaciones que luchan contra la violencia doméstica, como Crisis Text Line.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información proviene de O Globo (Brasil) y El Universal (México), medios integrantes del Grupo de Diarios América (GDA), y fue revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.