¿Quién es Sydney Sweeney? La actriz elogiada por Donald Trump y cuestionada por un anuncio de American Eagle

Sydney Sweeney desata debate por una campaña de moda vinculada a la eugenesia y por su registro como votante republicana

Por Jailine González Gómez
La estrella de Euphoria enfrenta críticas por un anuncio de American Eagle y recibe apoyo de Donald Trump por su afiliación política.
La estrella de Euphoria enfrenta críticas por un anuncio de American Eagle y recibe apoyo de Donald Trump por su afiliación política. (Instagram/@americaneagle)







