Una joya de $543.000 reaviva tensiones entre Meghan Markle y la realeza británica: princesa Charlotte podría heredar el valioso objeto

El acceso exclusivo a la joya familiar por parte de la hija de William y Kate refuerza su rol dentro de la monarquía y aleja a Lilibet del legado de Diana

Por O Globo / Brasil / GDA
La tiara de Diana estaría reservada para Charlotte, dejando fuera a Lilibet y reavivando tensiones familiares, según el Daily Express.
La tiara de Diana estaría reservada para Charlotte, dejando fuera a Lilibet y reavivando tensiones familiares, según el Daily Express.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

