William y Kate Middleton están dispuestos a romper una regla de 30 años de la Familia Real por su hijo George

El próximo 22 de julio, el príncipe George de Gales, hijo mayor del príncipe William y de Kate Middleton, cumplirá 12 años. Esa fecha marcaría algo más que una celebración de cumpleaños, ya que, al alcanzar esa edad, se activaría una regla de seguridad de la Familia Real británica que le impediría viajar en la misma aeronave que sus padres y hermanos.

Esta normativa tiene una vigencia de 30 años. Entró en aplicación cuando el príncipe William alcanzó los 12 años, y desde entonces prohíbe que miembros directos en la línea de sucesión al trono viajen juntos en el mismo avión. El objetivo es preservar la continuidad de la monarquía en caso de un accidente.

Sin embargo, según reveló el medio The New York Post, William y Kate estarían dispuestos a ignorar esa tradición para que su hijo no deba volar solo, alejado de su núcleo familiar. Actualmente, George ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, detrás de su padre.

De acuerdo con esa fuente, el príncipe y la princesa de Gales mantienen conversaciones con asesores y especialistas en seguridad para encontrar una solución que permita mantener unida a la familia durante los viajes aéreos.

Uno de los caminos disponibles sería solicitar un permiso especial al rey Carlos III, monarca actual y abuelo de George. Esta autorización tendría que gestionarse antes de cada trayecto.

Graham Laurie, antiguo piloto de la realeza, explicó que la norma se aplicó por primera vez cuando William cumplió 12 años. Antes de esa edad, viajaba junto con sus padres, el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana, y su hermano Harry, con autorización escrita de la reina Isabel II.

William y Kate han mostrado ser más flexibles con las normas reales que sus predecesores. Han intentado que sus tres hijos —George, Charlotte (10 años) y Louis (7 años)— tengan una infancia lo más cercana posible a la normalidad. Por ejemplo, los inscribieron en escuelas mixtas, alejadas del modelo tradicional aristocrático.

No obstante, George ingresaría próximamente al Eton College, un centro educativo de élite por el que pasaron su padre y su tío Harry. Este colegio es conocido por su rigurosa formación y por haber educado a varios políticos y miembros de la aristocracia británica.

El enfoque de William se centra en que sus hijos vivan una infancia auténtica. En entrevistas anteriores, aseguró que deseaba que George creciera en contacto con el mundo real, lejos del aislamiento que puede implicar vivir en un palacio.

En ese contexto, permitirle viajar en avión con sus padres y hermanos forma parte de esa visión.

