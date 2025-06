El pacto secreto entre William y Kate tras su ruptura en el 2007 que definió el futuro de su relación

La relación entre el príncipe William y Kate Middleton comenzó en 2001, cuando ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews. A lo largo de los años, la pareja enfrentó distintas etapas de la vida, incluida una separación en marzo de 2007 tras rumores de una noche de fiesta del príncipe en Londres.

Pese a ese distanciamiento, en agosto del mismo año decidieron viajar juntos a una pequeña isla del archipiélago de Seicheles, la misma en la que posteriormente celebraron su luna de miel en 2011. Según reveló la periodista Katie Nicholl en su libro The Making of a Royal Romance, ese viaje fue crucial para la estabilidad de la pareja.

LEA MÁS: Revelan cómo Kate Middleton maneja el carácter del príncipe William: ‘Kate trata a William como a un hijo más’

Durante su estadía en la isla, con apenas 50 habitantes y tres millas de extensión, ambos conversaron sobre el futuro de su relación. El escenario les permitió abordar temas difíciles.

La escritora explicó que William tenía un temor heredado a los compromisos, especialmente por la experiencia vivida por su padre. Sin embargo, comprendió que perdería a Kate si no ofrecía alguna certeza.

En ese contexto, la pareja hizo un pacto no oficial. William le aseguró a Kate que ella era la persona correcta en su vida, aunque todavía no se sentía listo para el matrimonio. Se comprometió a no decepcionarla y ella aceptó esperar.

Personas cercanas al círculo íntimo de los dos afirmaron que este acuerdo fue la base que permitió que la relación continuara.

LEA MÁS: Kate Middleton: El video viral que revela su impresionante evolución de estilo

La ruptura anterior, según los reportes, ocurrió luego de que el príncipe fuera visto coqueteando y bailando con una mujer en una discoteca de South Kensington.

Pese a ese episodio, ambos lograron superar la crisis. Cuatro años más tarde, en 2011, se casaron y hoy siguen siendo uno de los matrimonios más estables de la familia real británica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.