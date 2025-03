Revelan cómo Kate Middleton maneja el carácter del príncipe William: ‘Kate trata a William como a un hijo más’

Funcionarios de la realeza comparan al príncipe William con uno de sus hijos por cómo reacciona cuando algo no sale como espera.

El comportamiento del príncipe William dentro del palacio ha llamado la atención de exempleados de la realeza británica.

Según declaraciones recopiladas por el biógrafo Tom Quinn, autor del libro Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, algunos funcionarios compararon al heredero del trono con uno de sus propios hijos, por la forma en que su esposa, Kate Middleton, suele tratarlo en privado.

El autor conversó con cientos de trabajadores actuales y antiguos del palacio para retratar la dinámica doméstica de los Windsor.

LEA MÁS: Kate Middleton: El video viral que revela su impresionante evolución de estilo

Una de las principales revelaciones del libro señala que, en momentos de tensión, William ha manifestado irritación cuando las cosas no se realizan según sus preferencias.

De acuerdo con los testimonios, Kate maneja estas situaciones con la misma calma que utiliza con sus hijos George, Charlotte y Louis, de 11, 9 y 6 años, respectivamente.

Esta actitud generó una broma entre el personal, quienes afirmaron que Kate trata a William como si fuera su cuarto hijo. Algunos empleados indicaron que sin el apoyo de la princesa de Gales, el futuro rey podría verse sobrepasado por sus emociones, ya que ella suele calmarlo cuando su temperamento se altera.

Middleton, quien creció alejada del ambiente palaciego, ha sabido adaptarse a los estrictos protocolos que rigen la vida del príncipe William y el rey Carlos III.

Según el libro, ambos requieren que sus trajes estén planchados tras consultas previas, los zapatos siempre lustrados y las corbatas seleccionadas con antelación.

La infancia del príncipe William estuvo marcada por la separación de sus padres y la muerte de su madre, lo que afectó su desarrollo emocional y lo volvió una persona muy dependiente. (GETTY IMAGES)

Además, se indicó que los baños deben prepararse a la misma hora todos los días. En caso de que estas rutinas no se cumplan al pie de la letra, ambos pueden reaccionar con molestia.

Algunos extrabajadores afirmaron que tanto el monarca como su hijo han vivido desde la infancia con todo hecho para ellos, lo cual los habría vuelto especialmente exigentes.

Añadieron que este entorno favorece reacciones intensas, ya que desconocen el esfuerzo que implica realizar tareas domésticas como planchar, coser o limpiar.

En el libro también se repasa la infancia de William, marcada por la trágica muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, cuando él tenía 15 años.

LEA MÁS: Netflix anuncia estreno de la serie ‘Polo’ del príncipe Harry

Antes de ese suceso, ya había enfrentado la separación de sus padres, un proceso mediático que expuso públicamente las tensiones familiares. Durante ese tiempo, el príncipe estuvo al cuidado de empleados, lo que habría afectado su desarrollo emocional.

Según Tom Quinn, este entorno hizo que William se convirtiera en un adulto con carencias emocionales. Al iniciar su relación con Kate Middleton, el ahora príncipe de Gales solía mostrar accesos de ira cuando las cosas no salían como él deseaba. Sin embargo, esas actitudes se han reducido con el paso del tiempo, atribuyéndose esa mejora a la influencia de su esposa.

William, de 42 años, es el hijo mayor del rey Carlos III y se encuentra primero en la línea de sucesión al trono británico. Sus tres hijos siguen el mismo orden, con el príncipe George como segundo heredero.

La relación con Kate Middleton ha sido clave para el equilibrio emocional del príncipe William, quien encuentra en ella apoyo frente a sus momentos de tensión y carácter exigente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.