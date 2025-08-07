El tesoro fotográfico de Bob Dylan valorado en $900.000 que permanece oculto en Argentina

Treinta fotos de Bob Dylan tomadas en 1964 por Daniel Kramer están valoradas en $900.000 y resguardadas en Buenos Aires.

En febrero de 1964, en Brooklyn, el fotoperiodista Daniel Kramer, de 31 años, quedó impactado al ver en televisión a un joven Bob Dylan cantando The Lonesome Death of Hattie Carroll. La interpretación, parte de su segundo álbum The Times They Are A-Changin’, abordaba un crimen racial con crudeza.

Kramer decidió seguirlo con su cámara durante un año y un día, entre 1964 y 1965. Documentó su paso de músico folk con guitarra acústica a figura central de la cultura pop acompañado por una banda de rock.

Treinta de esas imágenes, copias vintage en gelatina de plata y todas primeras tiradas, permanecen hoy en Buenos Aires. Están bajo resguardo de Sebastián Alderete, director de The Music Photo Gallery, con sedes en São Paulo y Nueva York. El conjunto fue valorado en aproximadamente $900.000 por Jeff Rosenheim, curador del Museo Metropolitano de Nueva York.

Kramer falleció el 29 de abril de 2024 en Manhattan sin descendencia directa. Antes, confió a Alderete la custodia y comercialización de su obra. En una carta de febrero de 2023 dirigida al coleccionista británico David Walker, agradeció la compra de parte de sus impresiones vintage, operación gestionada por Alderete.

Las fotografías incluyen portadas emblemáticas como Bringing It All Back Home y Highway 61 Revisited, ambas de 1965. El galerista busca ahora colocar el legado de Kramer en una institución como el MET o en una subasta especial de Sotheby’s prevista para 2026.

La colección se presentó en Photo London, donde la historiadora británica Gail Buckland destacó la conexión única entre fotógrafo y músico. Afirmó que las imágenes no solo documentan el pasado, sino que revelan el potencial artístico de Dylan en ese momento.

Para Alderete, las copias vintage de Kramer tienen un valor irrepetible. “La inteligencia artificial puede simular un disco inexistente de Dylan, pero no puede crear una impresión original de hace seis décadas”, afirmó.

