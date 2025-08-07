Viva

El tesoro fotográfico de Bob Dylan valorado en $900.000 que permanece oculto en Argentina

Un galerista argentino guarda 30 imágenes inéditas de Dylan tomadas en 1964, en pleno inicio de su carrera

Por O Globo / Brasil / GDA
Treinta fotos de Bob Dylan tomadas en 1964 por Daniel Kramer están valoradas en $900.000 y resguardadas en Buenos Aires.
Treinta fotos de Bob Dylan tomadas en 1964 por Daniel Kramer están valoradas en $900.000 y resguardadas en Buenos Aires. (La Nación / Argentina / GDA/Rodrigo Néspolo)







