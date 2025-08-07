La polémica estatua de una sirena será retirada en Copenhague por su apariencia ‘pornográfica’

La escultura de una sirena en Copenhague será retirada tras acusaciones de ser vulgar y no representar adecuadamente el espacio público.

Una estatua de sirena provocó una fuerte polémica en Copenhague, capital de Dinamarca, por su apariencia considerada “pornográfica”. La escultura, llamada “La gran sirena” (Den Store Havfrue), fue obra del escultor Peter Bech, y será retirada tras una solicitud oficial de la Agencia Danesa de Palacios y Cultura.

Esta estatua, instalada en el Fuerte Dragón, mide seis metros de alto, cuatro metros de ancho y pesa 14 toneladas. Según la Agencia, la pieza no se alinea con el patrimonio cultural que representa el cercano monumento de 1910: la famosa “sirenita”, uno de los íconos más reconocidos de la ciudad.

Las críticas se concentraron en el tamaño de los pechos de la figura, lo cual fue calificado como inadecuado en el espacio público.

Mathias Kryger, crítico del diario danés Politiken, consideró la obra “fea y pornográfica”.

Por su parte, el sacerdote y periodista Sorine Gorfredsen expresó que la figura representa el “sueño erótico de un hombre” y no favorece la autoaceptación del cuerpo femenino.

Gorfredsen también opinó que la estatua resulta vulgar, poco poética e indeseable, en un momento donde considera que hay una saturación de cuerpos estandarizados en los espacios públicos.

Peter Bech creó la escultura en 2006 y en su momento fue ubicada en el muelle de Langelinie, cerca de la “sirenita” original.

Desde entonces, la pieza generó rechazo. Residentes de la zona la calificaron como una representación “falsa y vulgar”.

El escultor defendió su obra y explicó que los pechos de la figura tienen un tamaño proporcional a la escala total de la escultura. También expresó que no comprende el motivo de las críticas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.