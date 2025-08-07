Encuentran cuerpo de hombre desaparecido hace 28 años en un glaciar que se derrite

El cuerpo de un hombre desaparecido en 1997 emergió tras el deshielo de un glaciar en Pakistán. Fue sepultado por su familia este miércoles.

Nasiruddin tenía 31 años cuando cayó en una grieta mientras atravesaba un glaciar en Kohistán, región montañosa de Pakistán ubicada cerca de la frontera con Afganistán.

Su cuerpo fue hallado el 31 de julio por pastores locales, intacto y junto a su cédula de identidad. Fue sepultado por su familia este miércoles.

Durante 28 años, sus familiares regresaron en varias ocasiones a la zona donde se le perdió el rastro. Sin embargo, debieron abandonar la búsqueda debido a la falta de equipo adecuado para acceder al glaciar Lady Meadows.

En 1997, Nasiruddin viajaba junto a su hermano cuando ocurrió el accidente. El hermano logró regresar a su aldea, pero el cuerpo del desaparecido quedó atrapado en el hielo.

El proceso de deshielo acelerado por el cambio climático facilitó la aparición del cadáver. Las condiciones climáticas actuales han afectado a los glaciares del país.

Pakistán cuenta con más de 13.000 glaciares, la mayor cantidad fuera de las regiones polares. En los últimos años, muchos de estos glaciares han sufrido un rápido retroceso.

Nasiruddin estaba casado y tenía dos hijos al momento de su desaparición. Su sobrino indicó que el hallazgo trajo alivio a la familia tras casi tres décadas de incertidumbre.

