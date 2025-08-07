El Mundo

Encuentran cuerpo de hombre desaparecido hace 28 años en un glaciar que se derrite

El calentamiento global permitió la aparición del cuerpo de un hombre que desapareció en 1997 mientras cruzaba una montaña junto a su hermano

EscucharEscuchar
Por AFP
El cuerpo de un hombre desaparecido en 1997 emergió tras el deshielo de un glaciar en Pakistán. Fue sepultado por su familia este miércoles.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGglaciarcambio climáticodeshieloPakistán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.