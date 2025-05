Así fue como Victoria Beckham ‘arruinó’ la boda de su hijo Brooklyn; ¡la novia salió llorando!

Las tensiones dentro de la familia Beckham siguen dando de qué hablar. A pesar del tiempo, algunos de sus integrantes continúan sin dirigirse la palabra. Recientemente, salió a la luz un episodio del pasado que habría profundizado aún más las diferencias.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebraron su tercer aniversario el pasado 09 de abril. (Instagram/Instagram)

De acuerdo con la revista People, Victoria Beckham habría sido protagonista de un incómodo momento durante la boda de su hijo Brooklyn con Nicola Peltz, celebrada en 2022. Según una fuente cercana a la familia de la novia, la exintegrante de las Spice Girls habría opacado a los recién casados al interrumpir uno de los momentos más emotivos de la celebración.

La pareja, que eligió la canción Only Fools Rush In para dar apertura a la recepción; vivió una situación incómoda cuando Marc Anthony, quien amenizaba el evento, subió al escenario para interpretar la canción más significativa para los novios… pero terminó dedicándosela a Victoria, generando sorpresa y malestar entre los presentes.

“Antes de que comenzara el tema, Marc Anthony le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: ‘La mujer más hermosa de la sala esta noche, sube... ¡Victoria Beckham!’”, indicó el cantante.

Victoria habría dicho sí a la invitación y subió a bailar.

Brooklyn y Nicola habían preparado cada detalle para su primer baile, pero un imprevisto habría arruinado la escena. (Instagram/Instagram)

Otra fuente le dijo a Page Six que el baile en el que sucedió la singular anécdota era para realizar unas fotos especiales, mientras Peltz aún llevaba puesto su vestido de novia. Se suponía que sería una especie de preámbulo del baile real, que tendría lugar cuando Marc Anthony, amigo de la familia Beckham, subiera al escenario e hiciera el llamado.

Lo que ocurrió, en apariencia, llevó a Nicola a “salir corriendo de la habitación llorando”. Una fuente corroboró el relato de People, añadiendo que Peltz, de 30 años, y Brooklyn, de 26, habían elegido específicamente la canción de amor de Anthony You Sang to Me para el momento romántico.

“Estaba pensado como el gran momento especial y romántico”, indicó la fuente, explicando que el baile había sido “practicado, planeado y coreografiado”.

“Para lograrlo, realizaron una inversión millonaria en la banda, muchas horas de planificación y coreografías diferentes. Todas las familias lo sabían, y Victoria decidió hacerlo: les arruinó el momento”, aseguro la fuente.