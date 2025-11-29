Bad Bunny en Costa Rica: Esto dice el MEIC sobre cambios en el montaje de los conciertos

Después de presentar más de 30 conciertos en Puerto Rico, Bad Bunny actualmente se encuentra en su gira internacional que lo traerá de regreso a Costa Rica con dos shows en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio).

La noticia de que en los conciertos de Bad Bunny en Costa Rica se contará con la estructura llamada “La casita” provocó la emoción de una parte del público que irá a ver al puertorriqueño en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio), pero también la molestia de otro sector de los fans, quienes manifestaron que la visibilidad del espectáculo se verá afectada.

El boricua cantará en Costa Rica el viernes 5 y sábado 6 de diciembre como parte de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

En principio, “La casita”, que es un escenario secundario del espectáculo como se presentó en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, no estaba contemplada para los shows en Costa Rica. Tras su inclusión, hubo quejas en las redes sociales de la productora Move Concerts.

Algunas personas manifestaron que la estructura cambia aspectos de visión según la localidad adquirida. “No queremos devoluciones, solo queremos que pongan la casita en medio y ya está”, “Me parece una falta de respeto engañar al público así y cambiar todo una semana antes de los conciertos”, “Entrada de ¢91.000 con vista de las de ¢43.000, gran robo”, fueron algunos comentarios.

En Puerto Rico, Bad Bunny montó la estructura de 'La casita' (de color rosado), en medio del sector de gramilla. En ese escenario secundario, el artista cantó algunos de sus grandes éxitos. (Archivo)

Ante las publicaciones, la productora publicó una aclaración: “El montaje para el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour fue, desde un inicio, tal cual se publicó en el mapa de localidades. Con el paso de los meses, el espectáculo evolucionó hasta convertirse en lo que hoy confirmamos”, señaló.

Move Concerts contestó algunos comentarios y aclaró que la producción internacional decide dónde colocar “La casita”.

La productora también agregó lo siguiente: “Las personas que adquirieron sus entradas en la localidad VIP de pie, para ambas fechas, y que deseen gestionar la devolución de su dinero, pueden tramitarlo a través del formulario de devoluciones disponible en la página de Eticket”.

El tiempo para realizar esa gestión se extiende hasta el lunes 1.° de diciembre. Las entradas que se devuelvan serán puestas nuevamente a la venta.

Posición del MEIC sobre el cambio en los conciertos de Bad Bunny

Este viernes 28 de noviembre, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), responsable de velar por los derechos del consumidor, compartió con los medios de comunicación una información relacionada con el concierto de Bad Bunny.

MEIC se manifiesta sobre cambios en el montaje de los conciertos de Bad Bunny

En un video, Cynthia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC, manifestó que el ministerio solicitó a la organización una declaración al respecto del montaje.

“A solicitud de esta institución, el organizador del evento ha manifestado a través de una declaración jurada que ninguno de los cambios en la configuración alteran los derechos de los consumidores que ya adquirieron su entrada en las zonas VIP y gramilla”, explicó Zapata.

Agregó que el escenario principal continúa siendo el lugar donde mayormente se va a realizar el evento y que en la parte contraria se ubicará el segundo escenario a solicitud del artista.

“Según nos han informado, es la intención del cantante para poderse conectar con las personas que se encuentran en la gradería que se encuentra apostada en ese sector”, indicó la funcionaria.

Zapata fue enfática en que cualquier consumidor que se encuentre en desacuerdo y desee la devolución del dinero, lo puede hacer. “El proceso no dura más de 72 horas contra la entrega de las entradas que previamente compró”, dijo.

Así va el montaje de las estructuras para los conciertos de Bad Bunny en Costa Rica en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio). (Cortesía Move Concerts)

El proceso para la solicitud de la devolución del importe pagado está publicado en la página web del organizador del evento.

“Recordarles a los consumidores que también a través de la página web del MEIC pueden interponer una denuncia si es que sienten que sus derechos han sido vulnerados”, finalizó Zapata.