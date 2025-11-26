Viva

Bad Bunny en Costa Rica: Público se queja por montaje del escenario; esto dice la productora

Move Concerts dio a conocer que ‘La casita’ de Bad Bunny será parte del montaje, tal como ocurrió en Puerto Rico, donde el artista cantó desde ese espacio.

Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Bad Bunny
Fans reclamaron que la estructura cambia la visibilidad según la localidad adquirida y expresaron su molestia en redes sociales. (AFP)







Bad BunnyMove Concerts
