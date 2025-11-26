Bad Bunny en Costa Rica: Público se queja por montaje del escenario; esto dice la productora

Fans reclamaron que la estructura cambia la visibilidad según la localidad adquirida y expresaron su molestia en redes sociales.

Los fans de Bad Bunny recibieron una noticia esperada este martes cuando la productora Move Concerts dio a conocer que “la casita” de la residencia del artista será parte del escenario. Allí es donde el puertorriqueño canta algunas canciones de su concierto.

En Puerto Rico, esta estructura se ubicó en medio de la localidad de gramilla. Por eso se espera que, en un momento de su presentación en suelo tico, Bad Bunny baje del escenario principal y cante más cerca del público.

Sin embargo, esta noticia no fue celebrada por todos sus fans. Algunos usuarios postearon quejas en las redes sociales de la productora; la razón se debe a que “la casita” cambia aspectos de visión según la localidad adquirida.

“No queremos devoluciones, solo queremos que pongan la casita en medio y ya está”, “Me parece una falta de respeto engañar al público así y cambiar todo una semana antes de los conciertos”, “Entrada de ¢91 mil con vista de las de ¢43 mil, gran robo”, fueron algunos comentarios de molestia.

Ante esos mensajes, la productora publicó una aclaración.

“El montaje para el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour fue, desde un inicio, tal cual se publicó en el mapa de localidades. Con el paso de los meses, el espectáculo evolucionó hasta convertirse en lo que hoy confirmamos”, señaló.

Move Concerts contestó algunos comentarios y aclaró que la producción internacional decide dónde colocar “la casita”.

El escenario de Bad Bunny incluye una casa realista diseñada y construida por expertos puertorriqueños. (El nuevo día Puerto Rico/GDA)

La productora también agregó lo siguiente: “Las personas que adquirieron sus entradas en la localidad VIP de pie, para ambas fechas, y que deseen gestionar la devolución de su dinero, pueden tramitarlo a través del formulario de devoluciones disponible en la página de Eticket”.

El tiempo para realizar esa gestión se extiende hasta el lunes 1.° de diciembre. Las entradas que se devuelvan serán puestas nuevamente a la venta.

Bad Bunny cantará en Costa Rica el viernes 5 y sábado 6 de diciembre, como parte de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.