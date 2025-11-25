Viva

Bad Bunny confirmó la noticia más esperada por Costa Rica: esto fue lo que informó

El puertorriqueño se presentará el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional

Por Jessica Rojas Ch.
Bad Bunny Concierto Puerto Rico
Antes de salir al mundo a presentar 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', Bad Bunny realizó 31 conciertos en su natal Puerto Rico, durante una residencia que se extendió de julio a setiembre. (Archivo)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012.

