Bad Bunny confirmó la noticia más esperada por Costa Rica: esto fue lo que informó

Antes de salir al mundo a presentar 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', Bad Bunny realizó 31 conciertos en su natal Puerto Rico, durante una residencia que se extendió de julio a setiembre.

Esta noticia la estaban esperando todos los fanáticos de Bad Bunny que van a ir a sus conciertos en Costa Rica.

La producción de los espectáculos que el boricua presentará en el Estadio Nacional (INS Estadio), confirmó que en suelo tico se podrá ver algo que el artista mostró en la famosa residencia de shows, que dio en su natal Puerto Rico.

Sí, Costa Rica también tendrá la famosa ‘Casita‘, donde Bad Bunny canta una parte de su recital.

En Puerto Rico, esta estructura fue ubicada en medio de la localidad de gramilla, por lo que se espera que en un momento de su presentación en suelo tico, Bad Bunny baje del escenario principal para cantar más cerca del público.

Otro detalle importante de 'La Casita’ es que en los shows de Puerto Rico, el intérprete de Titi me preguntó invitó a famosos para que lo acompañaran en el espectáculo.

La famosa 'Casita', de Bad Bunny, es una pequeña estructura que se coloca entre el público. El artista canta algunas canciones del repertorio desde ahí. (AFP)

Artistas como Ricky Martin, Penélope Cruz, Maluma, Nicky Jam, Maluma y Residente; y deportistas como LeBron James y Kylian Mbappé disfrutaron de los conciertos del Conejo Malo en esta estructura.

Hasta el momento no se sabe si Bad Bunny traerá a algún invitado especial a que lo acompañe en ‘La Casita’ en Costa Rica o si habrá algún artista costarricense en ese espacio.

Bad Bunny cantará en nuestro país el viernes 5 y sábado 6 de diciembre como parte de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Hace unos días Move Concerts, productora del show, confirmó que puso a la venta más entradas para los recitales y que habilitó nuevas zonas en el escenario para que los fans del boricua puedan disfrutar de su música muy cerca del artista.