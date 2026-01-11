Debate presidencial del TSE: Así calienta el ambiente para el tercer debate del TSE

Cerca de las 6 p. m. empieza a calentar el ambiente cerca del Parque Nacional para el tercer debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Por el momento ningún candidato presidencial ha llegado al lugar, sin embargo, sí fue posible ver al exlíder del PLN, dirigente cooperativista inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos y coordinador de Logística de la campaña de Laura Fernández, Freddy González. Él ha participado en varias manifestaciones chavistas durante el último año.

González llevaba consigo un gran número de banderas y camisetas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) para entregar a los seguidores de la agrupación chavista.

Asimismo, al lugar llegó el amigo y exasesor del presidente Rodrigo Chaves, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, a quien recientemente se le abrió una investigación por presunta legitimación de capitales.

Partidarios de Pueblo Soberano, Avanza y Liberal Progresista se manifiestan fuera del TSE

5 p. m. Estos son los cinco candidatos que participarán en el tercer debate del TSE

El tercer debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se realiza este domingo 11 de enero a las 7 p. m., de cara a las elecciones 2026 a celebrarse el próximo 1.° de febrero.

A la cita de este domingo, en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE, asistirán los candidatos Ronny Castillo González, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM); Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP); Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza; y Claudio Alpízar Otoya, del Partido Esperanza Nacional.

Al debate del sábado asistieron Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad; David Hernández Brenes, del Partido de los Trabajadores (PT); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social; Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República (PNR).

Mientras tanto, en el primero, que se celebró el viernes 9 de enero, participaron Walter Hernández Juárez, del Partido Justicia Social Costarricense; Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina Acevedo, del Partido Unión Costarricense Democrática; Natalia Díaz Quintana, del Partido Unidos Podemos; y Fernando Zamora Castellanos, del Partido Nueva Generación (PNG).