Claudio Alpízar pide al TSE vigilar con ‘especial atención’ visita de Nayib Bukele a Costa Rica

El candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) prestar “especial atención” a la visita que realizará a Costa Rica el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al considerar que podría existir una presunta injerencia indebida en el proceso electoral costarricense.

“Nuevamente, el presidente Bukele trata de involucrarse en el proceso electoral costarricense. Ya lo hizo hace algunos meses y ahora, con una fingida visita oficial, trata de hacerlo nuevamente a días del proceso electoral de nuestro país”, señaló.

El aspirante calificó de “inoportuna” la visita y cuestionó que Bukele participe en actos simbólicos como la inauguración o colocación de la primera piedra de un centro penitenciario en Costa Rica.

Según dijo, el mandatario salvadoreño no tendría ninguna relación con el proyecto ni con su financiamiento. “No es costarricense como para ser el homenajeado con ese acto”, añadió.

Bukele visitará Costa Rica, según anunció el presidente Rodrigo Chaves, para poner la “primera piedra” del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), que se construirá en San Rafael de Alajuela, en los terrenos que hoy también ocupa el centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma.

La visita se da a menos de 20 días de las elecciones presidenciales, el domingo 1.º de febrero. La obra se le adjudicó a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar), por $33,1 millones (¢16.775 millones).

El presidente de El Salvador Nayib Bukele visitó La Reforma en noviembre del 2024. (Jose Cordero)

“Defendamos nuestra soberanía electoral y la soberanía del país para que sea el pueblo el que tome su decisión”, concluyó Alpízar.

Hasta el cierre de esta nota, ni el Tribunal Supremo de Elecciones ni las autoridades señaladas se habían pronunciado sobre estas declaraciones.