Claudio Alpízar pide al TSE vigilar con ‘especial atención’ visita de Nayib Bukele a Costa Rica

El candidato presidencial cuestionó que Bukele participe en actos simbólicos como la colocación de la primera piedra de un centro penitenciario

Por Sebastián Sánchez
El candidato presidencial Claudio Alpizar cuestionó la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
El candidato presidencial Claudio Alpizar cuestionó la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

