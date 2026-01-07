Política

Nayib Bukele viene a Costa Rica para poner la primera piedra de ‘megacárcel’ de Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves anunció visita del mandatario de El Salvador; Pilar Cisneros confirmó que dará banderazo de salida a construcción del Cacco

Por Aarón Sequeira
12/11/2024, Alajuela, Cárcel La Reforma, visita de el presidente Rodrigo Chaves junto con el presidente de El Salvador Nayib Bukele.
Rodrigo Chaves aseguró que Nayib Bukele, presidente salvadoreño, vendrá al país la próxima semana. (José Cordero/La Nación)







Rodrigo ChavesNayib BukeleCacco
