Nayib Bukele viene a Costa Rica para poner la primera piedra de ‘megacárcel’ de Rodrigo Chaves

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó este miércoles que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, visitará Costa Rica la próxima semana.

Chaves aseguró que el presidente salvadoreño viene al país a conocer los avances de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco).

“Él viene a ver con sus propios ojos los grandes avances de la obra del Cacco, nuestra cárcel, donde cuando podamos cambiar las leyes de este país contra el crimen, y tener al fin como merecemos un Poder Judicial que funcione, vamos a estar listos para aislar de la sociedad a los sicarios y los criminales que nos tienen tan mal”, dijo Chaves.

La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, dijo a la prensa que Bukele vendrá al país principalmente para poner la primera piedra de la megacárcel de Chaves.

La diputada respondió a La Nación que el terreno para la construcción está 100% preparado y que, a partir de la colocación de la primera piedra, la obra debe estar lista en un plazo de 190 días.

El presidente aseguró que Bukele viene a “darnos consejo”, inspeccionar el avance y “enseñarle” al pueblo de Costa Rica por qué sí se puede dar seguridad a un pueblo que lo clama.

“Prepárense, vienen tiempos duros”, dijo Chaves, luego de anunciar la visita del presidente salvadoreño y de haber lanzado ataques contra el Poder Judicial, por la decisión de una jueza de autorizar casa por cárcel para la exdiputada y exdefensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum.

A inicios de noviembre, el Ministerio de Justicia anunció la adjudicación de la construcción de la megacárcel, por un costo de ¢17.000 millones, bajo un procedimiento especial de urgencia.

Esa construcción se está realizando en San Rafael de Alajuela, en los terrenos que hoy también ocupa el centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma.

La obra se le adjudicó a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar), por $33,1 millones (¢16.775 millones).

La empresa contratada ahora tiene 315 días naturales para concluir la cárcel, que “contempla la construcción de cinco módulos de alojamiento de alta seguridad, destinados a albergar un total de 5.100 personas privadas de libertad, distribuidas en 1.020 internos por módulo".

“Cada módulo contará con 17 celdas, y la construcción ocupará una huella total de 31.048,18 metros cuadrados, que incluye obras complementarias, así como, la preparación y terraceo del terreno (movimiento de tierra) con un volumen estimado de 70.000 metros cúbicos. En total, la huella a intervenir será de 91.000 metros cuadrados”, detalla la contratación.

Según lo acordado por la comisión ad hoc, para el periodo 2025 se debe reservar el 40% de la propuesta de adjudicación en dólares, más el 10% de diferencial cambiario, correspondiente a más de ¢7.000 millones.