Política

Investigan a Choreco por presunta legitimación de capitales, tras declaración de exgerente del INS

Fiscalía General abrió expediente de oficio, luego de que trascendiera una supuesta llamada del exasesor presidencial para presionar por el ingreso de $10 millones

Por Natasha Cambronero
03 de setiembre del 2025. Físcalía geneal en San José. Federico Cruz conocido como Choreco se presentó junto a su abogado Gerardo Chávez ante la fiscalía general en San José. Fiscalía toma declaración a Choreco por presunta transferencia de $32.000 provenientes de contrato de BCIE. En la foto: Federico Cruz junto a su abogado Gerardo Chávez salen de la fiscalía. Foto: Albert Marín.
En la imagen, el exasesor presidencial, Federico "Choreco" Cruz, durante una visita a la Fiscalía en setiembre del 2025. (Albert Marin/Federico Cruz "Choreco" ante fiscalía.)







ChorecoFederico Cruz SaravanjaINSFiscalía
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

