Investigan a Choreco por presunta legitimación de capitales, tras declaración de exgerente del INS

En la imagen, el exasesor presidencial, Federico "Choreco" Cruz, durante una visita a la Fiscalía en setiembre del 2025.

La Fiscalía General abrió una investigación por presunta legitimación de capitales contra el exasesor presidencial, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, tras la declaración hecha por el exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge.

El 18 de diciembre, bajo juramento ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, Monge declaró que Choreco llamó a la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, para presionar por una transferencia de $10 millones que dos agentes de seguros querían ingresar al puesto de bolsa INS Valores. Los agentes se presentaron en representación de una pequeña cooperativa.

Sin embargo, detalló el exgerente, la Oficialía de Cumplimiento del INS alertó que los agentes estaban conectados con el exmagistrado Celso Gamboa, quien afronta un proceso de extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Luis Fernando Monge precisó a La Nación que la llamada de Choreco se produjo en agosto del 2024, cuando él y la jerarca del INS estaban de gira en Panamá.

Según relató, cuando colgó la llamada, Chacón le dijo: “Era Choreco, me estaba preguntando por una transferencia que está por ingresar al puesto de bolsa, que qué ha pasado”.

El exgerente sostuvo que él puso a Gabriela Chacón al tanto de la alerta de la Oficialía de Cumplimiento, por la cual no se había aceptado el ingreso de los fondos.

“Ella entonces me respondió: ‘Se lo voy a informar al señor presidente de la República’. Y yo le digo: ‘Tenga cuidado con estas cosas porque para todos es conocido que Choreco y don Rodrigo son muy cercanos’. Entonces, ella me dice: ‘Yo creo que ya no tanto’.

”Tiempo después yo le pregunté: ‘¿Y qué digo don Rodrigo?’ Y entonces ella me dijo: ‘Que que bien que rechazamos ese dinero, que como tiene que ser’. Y bueno, para mí fue un tema cerrado", narró Monge en una entrevista exclusiva con La Nación.

Legitimación de capitales

Ante una consulta de este diario, la Fiscalía General confirmó que abrió la investigación tras la comparecencia de Monge y que, de momento, es solo contra Choreco, por un aparente delito de legitimación de capitales.

A través de la oficina de prensa, detalló que la causa se tramita bajo el expediente N.° 25-000154-0033-PE y que está en “la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de prueba”.

“No es posible dar más información, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, concluyó en un correo electrónico.

Noticia en desarrollo