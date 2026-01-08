Choreco relata cómo conoció a Celso Gamboa y confirma haber hecho ‘un montón de llamadas’ a la presidenta del INS

El exasesor presidencial, Federico "Choreco" Cruz Saravanja (a la derecha, en la imagen), admitió conocer a Celso Gamboa.

El exasesor de imagen del presidente Rodrigo Chaves, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, relató cómo conoció al exmagistrado Celso Gamboa, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Además, aunque negó haber llamado a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, para interceder por una operación millonaria relacionada con Celso Gamboa, sí confirmó haber llamado en numerosas ocasiones a la jerarca para hablar de seguros para sus clientes privados.

En el programa El Octavo Mandamiento, del medio ¡OPA!, Choreco dijo que el vínculo con el exmagistrado surgió tras una serie de problemas que tuvo con los pagos de una vivienda.

Cruz Saravanja dijo que, luego de que el partido político que presidió —Aquí Costa Rica Manda— no lograra participar en las elecciones municipales de 2024 como vehículo del chavismo, su situación personal y profesional comenzó a deteriorarse, lo que se tradujo en la pérdida de algunos clientes privados.

En ese contexto, aseguró que una persona cercana a él habría intentado “extorsionarlo”, supuestamente solicitándole dinero a cambio de que cesaran publicaciones negativas sobre su persona en redes sociales. Cruz afirmó que rechazó ese ofrecimiento.

De acuerdo con el exasesor presidencial, esa negativa habría provocado un aumento en las publicaciones en su contra, ya que dicha persona contaría con abundante información personal suya. “Empezó a soltar documentos y cosas que sacaron de contexto”, afirmó.

En ese contexto conoció a Celso Gamboa. Según su relató, se lo “presentó” un periodista, sin ahondar en mayores explicaciones.

“En esa época, él (Gamboa) se me acerca, me habla y yo le dije ‘estoy destrozado, estoy mal’ y él me ofreció ayuda. Yo le dije ‘ayúdame, está bien; ayúdame, ayúdame con el tema de la casa, a ver que puedo hacer’. Al final de cuentas, obviamente no pudimos hacer nada’”, aseguró Choreco.

¿Cuál es la casa que menciona Choreco?

El productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas declaró ante la Fiscalía General que, a petición del presidente Rodrigo Chaves, realizó un depósito por $32.000 a favor de Choreco, a cambio de ganar un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, a principios de esta administración.

El empresario aseguró que la transferencia tenía como propósito que Cruz alquilara una casa con opción de compra, de manera que depositó los $32.000 en la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en el condominio Barlovento, en el distrito de Concepción de La Unión de Cartago.

En agosto del 2024, se dio un desalojo se dio en la vivienda de Federico "Choreco" Cruz en un condominio en Concepción de La Unión. (Cortesia)

Justamente en ese condominio, el 8 de agosto del 2024, la Fuerza Pública ejecutó una orden de desalojo en contra de Federico Cruz, quien dirigió la comunicación del mandatario en campaña y fue uno de sus principales consejeros en la primera parte del gobierno.

En el momento del desalojo, Celso Gamboa figuró como abogado de Choreco.

El caso derivó en una acusación penal contra el presidente Chaves y el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por el delito de concusión. No obstante, los diputados rechazaron, en setiembre del 2025, desaforar al mandatario.

“Ese detalle, de que yo haya involucrado a Celso a trabajar en ese proyecto... en esa cosa especial conmigo, dista a las cosas que él hacía (...) Ya empezaban todos los entredichos, ya empezaban todas las cosas y diay sí, en la desesperación mía cometí el error de hacer eso (aceptar la ayuda de Gamboa) y me ayudó, y me ayudó en ese proceso”, contó Cruz.

Choreco reiteró que sí ha tenido relación con Gamboa: “¿Quién no tuvo relación en Costa Rica con Celso Gamboa?“, pero acotó que su relación se circunscribió a ese tema.

‘He hecho un montón de llamadas’ a la presidenta del INS

Federico Cruz Saravanja admitió, en el mismo programa del medio, conocer a la presidenta del INS, Gabriela Chacón, incluso desde antes que ambos ingresaran al gobierno de Rodrigo Chaves.

Choreco admite llamadas con la presidenta del INS, Gabriela Chacón. (Asamblea Legislativa/La Nación)

El 18 de diciembre, ante la Asamblea Legislativa, el exgerente general del INS, Luis Fernando Monge, declaró que el exasesor de imagen presionó para que el puesto de bolsa INS Valores aceptara el ingreso de $10 millones promovidos por dos agentes de seguros que estaban conectados con una persona muy cuestionada en Costa Rica, cuyo nombre inicialmente se reservó por razones de seguridad personal. Luego, confirmó que se trataba del exmagistrado Celso Gamboa y que la Oficialía de Cumplimiento emitió una alerta.

“(Luis Fernando, exgerente del INS) dice que yo le hice una llamada a Gabriela. Yo le puedo asegurar que yo no le hecho una llamada a Gabriela, le hecho un montón de llamadas y un montón de llamadas que hice en un año, dos años viendo proyectos privados: un cliente del tema de salud, estábamos viendo seguros de salud para ese cliente. Yo le estaba pidiendo consejos para ver cómo podía gestionarle. Hablamos de otro cliente que teníamos, de unos seguros de incendio autogestionables. La llamé un montón de veces para eso, pero para una llamada de $10 millones es inexacto ese comentario”, dijo Cruz en el programa de ¡OPA!

“Sí hay llamadas mías (a Gabriela), para preguntar y consultar temas que eran privados. De negociaciones, de cosas muy específicas. Nada tenía que ver con una transferencia”, dijo.

El exgerente del INS, Luis Fernando Monge, reveló presiones de Choreco para aceptar el ingreso de $10 millones a INS Valores. (Asamblea Legislativa/La Nación)

El exgerente del INS recordó que, en agosto del 2024, estando en Panamá, la presidenta ejecutiva del INS recibió una llamada del exasesor de Chaves, quien la presionó para que se permitiera la transacción de los $10 millones.

Según narró, la jerarca le dijo: “Era Choreco, me estaba preguntando por una transferencia que está por ingresar al puesto de bolsa, que qué ha pasado”.

En el programa, Choreco sostuvo que en agosto del 2024 Chacón no era presidenta del INS. Sin embargo, eso es inexacto, pues ella asumió el cargo desde mayo del 2024.

¿Cómo Choreco tenía acceso a la presidenta del INS?

En el programa de ¡OPA!, se le cuestionó al exasesor presidencial como tuvo acceso a la presidenta del INS para conversar sobre “temas privados”

“No es normal agarrar el telefóno y llamar a la presidenta del INS. Tampoco es normal agarrar el teléfono y llamar al director del BCIE. Cuando uno ve eso, dice ‘usted se le asigna un rango de poder para tener esas cercanías”, le cuestionó el presentador del programa Jorge Obando.

Choreco negó que haya sido alguna cuota de poder o “algo asignado”, sino que asegura haber construido en una carrera de 20 años.

“Yo antes de conocer al presidente Rodrigo Chaves, yo en mi teléfono tenía números de cuatro expresidentes y dos expresidentes de Latinoamérica. No es algo fortuito, no es algo que se hizo de la noche a la mañana. Es algo que yo construí en una carrera metido a la política en 20 años”, defendió Cruz.