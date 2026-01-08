Política

Choreco relata cómo conoció a Celso Gamboa y confirma haber hecho ‘un montón de llamadas’ a la presidenta del INS

El exasesor de Rodrigo Chaves negó haber intercedido por una millonaria operación vinculada al exmagistrado, pero confirmó numerosas llamadas a la presidenta del INS por seguros para sus clientes privados

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El exmagistrado Celso Gamboa y el exasesor presidencial, Federico Cruz Saravanja "Choreco",
El exasesor presidencial, Federico "Choreco" Cruz Saravanja (a la derecha, en la imagen), admitió conocer a Celso Gamboa. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Federico CruzChorecoCelso GamboaGabriela ChacónINSBCIE
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.