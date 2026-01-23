Candidatos presidenciales confirman fechas y lugares de sus cierres de campaña: conozca los detalles

Aspirantes a la presidencia indicaron su agenda de actividades de cierre de campaña de cara al día de las elecciones nacionales.

A una semana de que se realicen las elecciones 2026, siete de los 20 candidatos a la presidencia anunciaron sus actividades de cierre de campaña en distintas partes de Costa Rica, con eventos, caravanas y presentaciones de artistas para sus seguidores.

La primera actividad está programada por el candidato del partido Frente Amplio, Ariel Robles, este sábado 24 de enero a las 2 p. m., en el parqueo público ubicado detrás del Museo Nacional, sobre Avenida 2. El evento contará con presentaciones de los artistas y agrupaciones nacionales Nakury, Seka y Colectivo Manteca.

Ese mismo día, a las 2:30 p.m., el candidato del partido Avanza, José Aguilar, realizará su cierre de camapaña en el parque Juan Santamaría, en Alajuela, con la participación del artista costarricense Gazel.

El domingo 25, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, llevará a cabo una agenda con varias actividades en San José.

Dobles iniciará con un encuentro con jóvenes en la sede de la Coalición en San Pedro a las 10 a. m., seguido de una activación con banderas y cimarronas en la Plaza León Cortés, en La Sabana a las 12 p. m. Más tarde, a las 3 p. m., se trasladará a la Rotonda de la Hispanidad, en Montes de Oca, y finalizará con el cierre de campaña nacional “Vamos a Ganar” en el Mercadito La California, a partir de las 4 p. m. Este será evento exclusivo para mayores de 18 años debido a las disposiciones del espacio.

Durante ese día, en Batán de Limón, el aspirante del partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, realizará su cierre de campaña de 2 p. m. a 6 p. m. con una actividad que incluirá caravana, desfile de bandas y música con DJ Colombo.

“Se espera la participación de los seis cantones”, indicó la encargada de prensa del partido, Betsy Rojas.

Por su parte, el candidato del partido Esperanza Nacional (PEN), Claudio Alpízar, realizará varias actividades a lo largo del fin de semana y la semana siguiente. El sábado 24 llevará a cabo una caravana por Heredia y el domingo 25 otra por San José. Finalmente, el martes 27 presentará una iniciativa ciudadana en la Asamblea Legislativa, seguida de una caminata hasta el Parque Central.

Para el miércoles, el candidato por el partido Nueva República, Fabricio Alvarado, tiene programado su cierre de campaña en el Auditorio Generación de Campeones, en Alajuelita. El evento iniciará a las 7:30 p. m. y las puertas estarán abiertas desde las 6:00 p.m.

La Nación también consultó a los demás candidatos presidenciales, sin embargo, al cierre de esta nota aún no han confirmado sus actividades de cierre de campaña.