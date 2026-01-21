Política

Juan Carlos Hidalgo sobre encuesta del CIEP: ‘No refleja el impacto de los debates’

El candidato del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, se pronunció tras los resultados de la última encuesta del CIEP y asegura que su apoyo es mayor al reflejado en los datos.

Por Yucsiany Salazar
Debate, organizado por Grupo Extra y CFIA
Juan Carlos Hidalgo asegura que los resultados no coinciden con el respaldo de la población en eventos de la campaña. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

