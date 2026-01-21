Juan Carlos Hidalgo sobre encuesta del CIEP: ‘No refleja el impacto de los debates’

Juan Carlos Hidalgo asegura que los resultados no coinciden con el respaldo de la población en eventos de la campaña.

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, se pronunció tras los resultados de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, donde aparece con un respaldo por debajo del margen de error de tres puntos porcentuales.

Hidalgo aseguró que dicho resultado no coincide con el sentir de la población ya que, según indica, ha tenido asistencia masiva en eventos en Puntarenas, Pérez Zeledón, Heredia y Alajuela. Recalcó que analizarán los datos, pues considera que no reflejan el impacto de los debates recientes.

“Vamos a estudiar los resultados de esta encuesta del CIEP. Entendemos que la recolección de los datos terminó el sábado pasado y por lo tanto no refleja el impacto de los debates de OPA, de Diario Extra y la propia UCR, en donde nosotros sentimos que ha habido un efecto importante en la dinámica electoral y en la valoración de distintas candidaturas presidenciales”, comentó el aspirante. Según Hidalgo, su desempeño ha sido calificado como “muy sólido” por múltiples observadores.

El candidato del PUSC finalizó su declaración detallando que se enfocará en explicar sus propuestas.

“Vamos a seguir muy enfocados en explicarle a los costarricenses nuestras soluciones para los problemas que los aquejan y en demostrarles que somos la mejor opción para lograr un cambio con resultados”, concluyó.

Los resultados de la encuesta, publicados este miércoles 21 de enero, sitúan a la candidata oficialista, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano (PPSO), con un respaldo del 40% entre las personas decididas a votar. Por su parte, los indecisos suman un 32%.

En el resto del tablero electoral, Álvaro Ramos (PLN) registra un 8%, seguido por Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) con un 5%. Finalmente, se presenta un triple empate entre Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar Berrocal (Avanza), todos con un 4% de intención de voto.