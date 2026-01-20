TSE impide a campaña de Álvaro Ramos acceder a financiamiento adelantado por falta de un requisito

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, tiene otro desafío en medio de la campaña, cumplir el requisito que les impide acceder a financiamiento estatal.

Aunque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acogió la solicitud del Partido Liberación Nacional (PLN) para tener acceso al financiamiento adelantado de la contribución estatal por un monto de ¢235 millones, desde finales de noviembre, ordenó retener el giro de esos recursos hasta tanto esa agrupación política no culmine el proceso de renovación de las estructuras internas.

Así lo estableció la Dirección General de Registro Electoral, por recomendación del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, con base en resoluciones del TSE 4918-E3-2013 y 5282-E3-2017, que establecen la renovación de estructuras partidarias como requisito para que los partidos puedan cobrar la contribución estatal o, incluso, acceder al adelanto de financiamiento.

Para el momento en que la Dirección de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos había tomado dicha decisión, el PLN aún tenía pendientes la celebración de la asamblea cantonal de San Ramón y la elección de un fiscal en la asamblea cantonal del joven cantón de Puerto Jiménez.

Ya renovada la estructura partidaria ramonense de Liberación, a mediados de diciembre y confirmada la validez de esa asamblea cantonal por el TSE, aún queda un escollo por superar: la asamblea del cantón puntarenense.

De hecho, la dirigencia del PLN confirmó que se hicieron tres convocatorias para esa asamblea, este martes 20, sábado 24 y domingo 25 de enero, con el objetivo de finiquitar el requisito aún pendiente.

La solicitud de adelanto de financiamiento estatal la hizo el PLN desde el 21 de octubre pasado, a través de Annie Saborío, tesorera del Comité Ejecutivo Superior del PLN.

La semana pasada, el Registro Electoral elevó a los magistrados electorales la gestión de solicitud de adelanto de financiamiento estatal que había hecho Liberación Nacional y confirmó la decisión de retener el anticipo del dinero, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Financiamiento.

Así lo explicó el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos, Ronald Chacón Badilla, quien apuntó que los partidos políticos que participan en las elecciones nacionales tienen tiempo de solicitar el giro del financiamiento anticipado de la deuda política hasta antes de celebrar los comicios nacionales.

Requisito postergado por meses

El TSE ya había advertido desde julio del año pasado que la asamblea cantonal de Puerto Jiménez debía repetirse y que la falta de elección del fiscal de ese cantón generaba que la renovación partidaria estuviera incompleta.

Debido a esto, 11 de los 13 asambleístas de ese cantón pidieron al candidato presidencial, Álvaro Ramos, desde agosto, realizar esa asamblea y la elección del fiscal.

La carta lleva la firma de Lineth Jiménez, presidenta cantonal del Movimiento de Mujeres; Kenia Almengor, presidenta cantonal del Movimiento de Juventud; Alcides Jiménez, presidente cantonal del Movimiento de Cooperativas; y los delegados Nereida Gutiérrez, Tomás Gutiérrez, María Elena Bustos, Dorian Murillo, Rigoberto Piedra, Ermer Azofeifa, Alexandra Toruño y Mario Matarrita.

Pese a que el PLN fue notificado desde julio de la situación en Puerto Jiménez, pasaron seis meses sin que se haya realizado dicha asamblea cantonal, pese al riesgo de no cumplir los requisitos legales para acceder al financiamiento estatal.

El sábado 10 de enero, el PLN sufrió un nuevo tropiezo en ese cantón, cuando no logró el cuórum para celebrar dicha asamblea. Ese día, solo hizo falta una persona para tener las cinco requeridas para celebrar la reunión.