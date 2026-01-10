Política

Nuevo tropiezo en el PLN: no se logró el cuórum para celebrar asamblea cantonal en Puerto Jiménez

Un trámite pendiente en la asamblea cantonal de Puerto Jiménez mantiene al PLN sin cerrar su renovación interna, condición indispensable para acceder al aporte estatal de campaña

Por Lucía Astorga
Asamblea de Liberación Nacional
La dirigencia de Puerto Jiménez suscribió una carta dirigida a Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, para que se convocara la asamblea cantonal, tras meses de inacción. (Alonso Tenorio/Atenorio)







