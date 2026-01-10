Nuevo tropiezo en el PLN: no se logró el cuórum para celebrar asamblea cantonal en Puerto Jiménez

La dirigencia de Puerto Jiménez suscribió una carta dirigida a Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, para que se convocara la asamblea cantonal, tras meses de inacción.

El Partido Liberación Nacional (PLN) sumó un nuevo tropiezo en el proceso de renovación de sus estructuras internas. Este sábado no se alcanzó el cuórum necesario para celebrar la asamblea cantonal de Puerto Jiménez.

Ese órgano debe sesionar para elegir el cargo de fiscal, vacante desde julio. Solo después de completar ese nombramiento, la agrupación podrá dar por completada su estructura territorial y el proceso de renovación interno, requisito indispensable para acceder al financiamiento estatal de los gastos de campaña electoral.

Miguel Guillén, secretario general del PLN, afirmó a La Nación que solamente hizo falta una persona para completar el cuórum requerido de cinco personas, de los nueve delegados que integran la asamblea.

“Puerto Jiménez es un cantón con condiciones geográficas y económicas particulares: las distancias entre comunidades son amplias y una parte importante de las personas delegadas trabaja en actividades productivas propias o familiares, lo que dificulta los traslados y la posibilidad de destinar un día completo para una asamblea”, indicó el líder partidario.

Guillén agregó que se trata de un “trámite sencillo”, pues únicamente se debe decidir la elección de “una fiscal”, ya que existe una sola candidatura inscrita para ocupar ese cargo.

Puerto Jiménez se convierte en un nuevo escollo para los verdiblancos, luego que el pasado 13 de diciembre, tras decenas de intentos, lograra celebrar la asamblea cantonal en San Ramón, proceso que ya fue acreditado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La agrupación debe celebrar la asamblea cantonal para elegir el cargo de fiscal, ya que el Departamento de Registro de Partidos Políticos del TSE denegó el nombramiento de María de los Ángeles Jiménez Rodríguez, durante la asamblea del 8 de julio del año anterior, debido a que la candidata obtuvo cuatro votos a favor, cuatro en contra y uno en blanco.

Reclamo de la dirigencia

El pasado 18 de agosto un grupo de 11 personas, integrado por delegados, miembros del comité ejecutivo cantonal y representantes de movimientos, suscribieron una carta dirigida al candidato presidencial liberacionista, Álvaro Ramos, en la que subrayaron la importancia y necesidad de convocar la celebración de la asamblea cantonal.

En la nota, de la cual La Nación tiene copia, la dirigencia de Puerto Jiménez también alegó un supuesto “abandono de la dirigencia y la ausencia total de comunicación por parte de la candidatura presidencial y de la campaña política”.

El 28 de octubre, Martha Castillo Víquez, directora del Departamento de Registro de Partidos Políticos, confirmó que la ausencia de nombramiento en el cargo de fiscal, “provoca que no se haya completado el proceso de renovación de estructuras, por lo que la primera consecuencia directa supone que, no se pueda dictar una resolución que acredite la renovación de estructuras completa a nivel cantonal”.

Así lo indicó la funcionaria ante una consulta planteada por María Elena Bustos Durán, delegada cantonal de Puerto Jiménez y asambleísta nacional. La dirigente fue una de las 11 personas que suscribió la carta dirigida a Ramos.

Castillo también recordó que uno de los requisitos necesarios, para que una agrupación política pueda acceder a los montos que por concepto de aporte estatal le correspondan, es precisamente, haber concluido de forma completa la renovación periódica de estructuras internas partidarias.