Laura Fernández reacciona a resultados de encuesta CIEP: vea aquí sus declaraciones

Laura Fernández lidera la intención de voto, con una amplia diferencia respecto a sus principales contrincantes. Fotografía: Lilly Arce.

Laura Fernández, candidata del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), expresó satisfacción por los resultados de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que la sitúan con un 40% de intención de voto y la proyectan como posible ganadora en primera ronda.

“Obviamente estoy muy contenta con los resultados que alcanzamos; sin embargo, esos números son gasolina para seguir trabajando muy duro”, afirmó la aspirante oficialista a La Nación, a la salida de la grabación del debate presidencial organizado por Trivisión.

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, reacciona a los resultados de la última encuesta del CIEP, pero rechaza contestar más preguntas.

Fernández valoró los números como un aliciente en momentos en que la campaña —que calificó como “muy sucia”— entra en su etapa final. Consultada sobre su asistencia a los debates restantes a los que se comprometió, la aspirante chavista confirmó que participará.

La campaña de Pueblo Soberano había informado previamente que Fernández, además de su asistencia a los debates del Tribunal Supremo de Elección (TSE) y de Trivisión, también acudiría a los organizados por Radio Columbia (26 de enero) y Monumental–Repretel (27 de enero).

No obstante, la candidata cuestionó el tono de estos debates presidenciales y aseguró que estos se han convertido en espacios de agresión más que de discusión programática. “No son confrontaciones de ideas, son emboscadas para atacar, atacar y atacar, mentir y mentir, y querer engañar al pueblo”, sostuvo.

Añadió que requeriría “un debate de cinco horas” para poder responder y aclarar “todas las barbaridades” que, a su criterio, se dicen.

Tras esas manifestaciones, Fernández declinó responder más preguntas de este medio. Su asesor, Danny Quirós, también se interpuso y reclamó por la insistencia en plantearle preguntas a la candidata a la Presidencia de la República.