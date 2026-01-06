Laura Fernández evita uno de los debates presidenciales de mayor audiencia y confirma a cuáles sí asistirá

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), confirmó este martes que participará en cuatro debates presidenciales, previo a las votaciones del 1.° de febrero. La lista no incluye el que organiza Teletica, uno de los que tradicionalmente ha sumado más audiencia.

Fernández asistirá a los debate del Tribunal Supremo de Elecciones (11 de enero), Trivisión, Radio Columbia (26 de enero) y Monumental-Repretel (27 de enero).

Ante las críticas de sus contrincantes por la ausencia en debates, el jefe de campaña de Fernández, Francisco Gamboa, afirmó que la agenda de la candidata no es determinada por “medios de comunicación con intereses particulares”.

Igualmentel alegó que la prioridad de la campaña “ha sido y seguirá siendo estar con la gente”.

“Frente a esto, algunos rivales —desesperados por atención y por números que no levantan— han intentado convertir ciertos espacios de ‘debate’ en tribunas de ataque, mentira y espectáculo. No nos prestaremos a ese juego”, agregó Gamboa, quien también aspira a la primera vicepresidencia de PPSO.

Fernández también declinó asistir al debate organizado por el medio de televisión ¡OPA!, según anunció el director de ese medio, Douglas Sánchez, durante el programa El Octavo Mandamiento.

Al respecto, el copresentador del programa, Jorge Obando, criticó fuertemente la decisión de Fernández: “Si usted tiene una empresa y quiere contratar un gerente, usted no lo contrata sin una entrevista. Es improbable, para mí tiene que llevar una coherencia (...) A mí sí me molesta, porque como costarricense quiero escuchar a todos y quiero ser sensato a lo hora de elegir y estas cosas me dejan un mal sabor de boca", dijo.