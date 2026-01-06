Política

Laura Fernández evita uno de los debates presidenciales de mayor audiencia y confirma a cuáles sí asistirá

La campaña de Laura Fernández respondió a las críticas de sus contrincantes por la ausencia de la candidata de Pueblo Soberano en los debates presidenciales

Por Lucía Astorga
Partido Pueblo Soberano Sra Laura Fernández
Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, solo participará en cuatro debates, previo a las votaciones. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

