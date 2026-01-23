Candidatos para elecciones 2026: haga este quiz y descubra con cuál coincide más usted

En el quiz electora, el usuario puede ver con cuáles candidatos coincide más y en qué temas existen mayores diferencias.

Un quiz plantea 20 preguntas sobre decisiones que Costa Rica ha discutido durante años. Incluye temas como la eutanasia, la religión del Estado, la portación legal de armas, el tamaño del sector público, la migración, la minería, las jornadas laborales y el aborto.

El proceso para usar la herramienta es simple. Primero, el usuario responde una serie de preguntas. Luego, el sistema calcula coincidencias. Al final, aparecen resultados comparables.

Cada respuesta activa una comparación directa con lo que opinan los candidatos presidenciales. El lector no solo obtiene un porcentaje general de coincidencia; también puede revisar cómo respondió cada aspirante a cada pregunta y, cuando existen, leer las anotaciones que agregaron para explicar o matizar sus posiciones.

La lógica del sistema no se basa en etiquetas ideológicas tradicionales. El ejercicio cruza respuestas concretas sobre políticas públicas y muestra afinidades y diferencias a partir de esas decisiones.

Haga el quiz

Responda las 20 preguntas y observe cómo el sistema compara sus respuestas con las de los candidatos presidenciales.

Una vez finalizado el cuestionario, los resultados se presentan de forma visual y navegable. El usuario puede identificar con claridad en cuáles temas existe mayor cercanía con determinados candidatos y en cuáles se marcan distancias.

La herramienta es de acceso abierto y fue desarrollada por La Nación a partir de las respuestas entregadas por los aspirantes presidenciales. En total, participaron 18 candidatos. No respondieron Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ni Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República.