José Aguilar reacciona a encuesta CIEP: ‘Sé que vamos a llegar a segunda ronda’

El candidato para la presidencia del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, salió del margen de error, según la más reciente encuesta del CIEP.

El candidato presidencial del Partido Avanza, José Aguilar, reaccionó a los resultados de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en la que salió del margen de error y se colocó entre los aspirantes que siguen a la candidata oficialista, Laura Fernández.

De acuerdo con el estudio, Aguilar se ubica en un empate técnico con Ariel Robles (Frente Amplio) y Fabricio Alvarado (Nueva República), todos con un 4% de intención de voto.

El aspirante a la Presidencia señaló que su candidatura seguirá creciendo y que el partido continuará presentando ideas y propuestas “con educación y valentía”, de cara a la recta final de la campaña.

“Recibimos con gratitud en nuestro corazón estas noticias tan positivas de un enorme crecimiento de ser el movimiento que más crece y más avanza”, comentó el candidato. “Seguimos creyendo y sé que vamos a lograr llegar a esta segunda ronda”.

Desde el Partido Avanza señalaron que los resultados del CIEP colocan a su candidato como una opción con posibilidades reales de avanzar a segunda ronda y disputar el poder frente al oficialismo. No obstante, subrayaron que el desenlace dependerá exclusivamente del electorado el día de los comicios.

“Recibimos estos resultados con optimismo, pero también, con absoluta claridad: las encuestas no ganan elecciones, el voto de los ciudadanos sí. Las elecciones del domingo 1.º de febrero no están decididas todavía”, indicó la agrupación mediante un comunicado.

Aguilar sostuvo que su proyecto político ha logrado consolidarse sin grandes estructuras partidarias ni elevados montos de financiamiento.

“La pregunta no es quién va segundo o cuarto hoy, sino quién puede sumar sin dividir mañana para vencer y construir una mejor Costa Rica”, señaló el partido.

En el estudio publicado en diciembre, el candidato registraba apenas un 0,1% de apoyo, la misma cifra obtenida en la encuesta de octubre.