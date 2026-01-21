Política

José Aguilar reacciona a encuesta CIEP: ‘Sé que vamos a llegar a segunda ronda’

El candidato del Partido Avanza, José Aguilar Berrocal, reacciona a su crecimiento al 4% en la encuesta del CIEP. Esto fue lo que dijo.

Por Yucsiany Salazar
El candidato presidencial por el Partido Avanza, José Aguilar Berrocal (2026-2030), ha puesto sobre la mesa la necesidad de pausar la discusión sobre la subasta del espectro radiofónico, proponiendo que se retome únicamente después de las elecciones nacionales de 2026.
El candidato para la presidencia del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, salió del margen de error, según la más reciente encuesta del CIEP. (Jose Cordero/Jose Cordero)







