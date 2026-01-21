Dos candidatos salen del margen de error y se unen al pelotón detrás de Laura Fernández, según encuesta del CIEP

Fabricio Alvarado y José Aguilar registraron un aumento en la intención de voto, de acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

Fabricio Alvarado y Jose Aguilar Berrocal, de los partidos Nueva República y Avanza, salieron del margen de error y se unieron al pelotón que va detrás de la candidata oficialista Laura Fernández, quien lidera la intención de voto, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Tanto Alvarado como Aguilar registraron un 4% de intención de voto, logrando un triple empate con Ariel Robles, aspirante del Partido Frente Amplio (FA), y superando el margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

Antes, en el estudio publicado en diciembre, el candidato de Nueva República alcanzó apenas un 1% de apoyo y el aspirante de Avanza tenía un 0,1%. Más atrás, en la encuesta de octubre, la intención de voto para Alvarado era del 0,6% y Aguilar tenía 0,1%.

Después de ellos, todos los candidatos registran porcentajes muy bajos. Tal es el caso de Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Eliécer Feinzaig (del Liberal Progresista), Natalia Díaz (de Unidos Podemos), Fernando Zamora (Nueva Generación) y Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social).

De ellos, Hidalgo es el que más se acerca al margen de error, con un 2%.

Por su parte, Laura Fernández, candidata del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), registra un respaldo del 40% entre las personas decididas a votar en las elecciones del 1.° de febrero del 2026. Los indecisos suman un 32%.

Fernández obtuvo 10 puntos más que en diciembre. Su más inmediato seguidor es Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional, PLN), estancado en un 8% y, en tercera posición, le sigue Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana, CAC) con sólo 5%.

Respecto al voto legislativo, las agrupaciones de Fabricio Alvarado y Jose Aguilar están por debajo del margen de error.

Nueva República pasó de un 0,2% a un 1%, mientras que Avanza subió de un 0,1% a un 1%.

Para esta encuesta, el CIEP efectuó 1.006 entrevistas vía teléfono celular, entre el 12 y el 15 de enero, después de los debates del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).