Dos candidatos salen del margen de error y se unen al pelotón detrás de Laura Fernández, según encuesta del CIEP

Fabricio Alvarado, de Nueva República, y Jose Aguilar Berrocal, de Avanza, registraron crecimientos

Por Cristian Mora
Fabricio Alvarado y Jose Aguilar
Fabricio Alvarado y José Aguilar registraron un aumento en la intención de voto, de acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). (La Nación/La Nación)







