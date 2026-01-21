Encuesta del CIEP: Tres partidos captan intención de voto para diputados con Pueblo Soberano a la cabeza, mientras un 46% está indeciso

Tres partidos captan intención de voto para la próxima Asamblea Legislativa, según la encuesta del CIEP.

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica recogió datos sobre la intención de voto para los diputados de la próxima Asamblea Legislativa:

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) encabeza la preferencia de voto con un 29%. Le sigue Liberación Nacional (PLN) con el 9% y Frente Amplio con un 7%. El resto de agrupaciones recibe por ahora un 1% o menos.

El estudio revela que el 46% de las personas se muestra indecisa sobre por quién votar para la representación lesgislativa.

En octubre, Pueblo Soberano (PPSO) encabezaba las preferencias de voto legislativo, con el respaldo de un 14%, por lo que tuvo un crecimiento considerable. Le seguían Liberación Nacional (PLN) con el 8% y Frente Amplio con un 6%. En ese momento, el porcentaje de indecisión era de un 60%.

Según el estudio de enero, el porcentaje de personas que rechazan quebrar el voto subió a un 76% en enero, respecto al 70% registrado en diciembre del año anterior.

Para esta encuesta, el CIEP efectuó las entrevistas entre el 12 y el 16 de enero, después de los debates del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Noticia en desarrollo...