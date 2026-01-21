Política

Encuesta del CIEP: Tres partidos captan intención de voto para diputados con Pueblo Soberano a la cabeza, mientras un 46% está indeciso

El partido oficialista registró un crecimiento considerable

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Tres partidos captan intención de voto para la próxima Asamblea Legislativa, según la encuesta del CIEP. (Minor Solís)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Encuesta del CIEP-UCRAsamblea Legislativa
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.