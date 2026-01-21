Política

Encuesta del CIEP: Claudia Dobles asegura que puede vencer al oficialismo en segunda ronda

Claudia Dobles resalta el crecimiento de su candidatura tras la encuesta del CIEP y asegura que puede vencer al oficialismo en una segunda ronda entre dos mujeres.

Por Yucsiany Salazar
Debate, organizado por Grupo Extra y CFIA
Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), afirma que el alto número de personas indecisas mantiene abierta la contienda electoral, según la más reciente encuesta del CIEP. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







