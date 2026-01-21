Encuesta del CIEP: Claudia Dobles asegura que puede vencer al oficialismo en segunda ronda

Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), afirma que el alto número de personas indecisas mantiene abierta la contienda electoral, según la más reciente encuesta del CIEP.

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, aseguró que su agrupación es la única fuerza de oposición con un crecimiento sostenido y afirmó ser la opción capaz de vencer al oficialismo en una eventual segunda ronda electoral entre dos mujeres.

Las declaraciones de la aspirante y ex primera dama se dieron tras conocerse, este miércoles 21 de enero, los resultados de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Hoy el CIEP nos confirma que somos la única fuerza de oposición que sigue creciendo, mientras otras tendencias se estancan o caen. Desde que inicia esta campaña, nosotros hemos seguido creciendo de manera sostenida”, comentó Dobles.

La candidata agregó que este respaldo se percibe en las calles y redes sociales, subrayando que la elección presidencial aún no está definida debido al alto volumen de indecisos.

“Hay muchísima gente indecisa y nosotros somos los que le podemos ganar al oficialismo en una segunda ronda entre dos mujeres que contrasten ideas y propuestas”, indicó la candidata.

Dobles finalizó su mensaje con un llamado al activismo: “Le pido a todas las personas que saquen sus banderas, que hablen con sus vecinos, que hablen con sus amigas, que salgamos este primero de febrero a votar porque sí podemos ganar”, concluyó.

Según el estudio del CIEP, realizado entre el 12 y 15 de enero a 1.006 personas vía telefónica, la oficialista Laura Fernández lidera la intención de voto con un 40%, cifra que le permitiría ganar en primera ronda.

Sin embargo, el informe destaca que siete de cada diez consideran que la elección esté definida, lo que refleja un electorado expectante que podría definir su posición el propio día de los comicios.

Además, un 32% de las personas a las que se le aplicó la encuesta todavía no sabe por quién votar.

En el resto del tablero electoral, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) se ubica en el segundo puesto con un 8%, seguido por Claudia Dobles con un 5%.