Claudia Dobles confirma que partidarios también han recibido presiones del gobierno

Claudia Dobles aseguró que han recibido denuncias de seguidores del partido que han sido intimidados por el gobierno.

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, confirmó que simpatizantes de su partido también han recibido presiones o intimidaciones de parte del gobierno, por mostrar apoyo o intentar colaborar con esa agrupación.

“Ese tipo de denuncias las hemos oído nosotros también, personas cercanas a nosotros también nos han dicho exactamente lo mismo (...) lamentablemente se está convirtiendo en la tónica y el accionar del gobierno con todas las personas, no importa de qué sector, que no estén alineados con ellos”, sostuvo Dobles.

Al ser consultada sobre si se presentaron las denuncias por estos hechos, la aspirante a la silla presidencial afirmó que esto le corresponderá a cada una de las personas que han enfrentado estas situaciones.

Claudia Dobles confirma intimidaciones a simpatizantes de su partido

Las declaraciones de la candidata se dieron durante su ingreso al debate de la Universidad de Costa Rica (UCR), luego de que Álvaro Ramos de Liberación Nacional y José Aguilar Berrocal del partido Avanza, señalaran intimidaciones y hasta amenazas a los simpatizantes de sus campañas.

Ramos dijo que incluso han recibido relatos de intimidaciones directas incluso desde Casa Presidencial y amenazas sobre posibles “consecuencias” si no se cambia la manera de actuar.

El liberacionista también recordó el episodio de la “persecución” por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tras una supuesta denuncia por el discurso de su hija en contra del presidente Rodrigo Chaves, el cual se viralizó en redes sociales.

Entretanto, el candidato de Avanza aseguró en el programa radiofónico Malas Compañías, que el actual gobierno amenaza a colaboradores y posibles financistas de su campaña con cierres de negocios y repercusiones personales, para disuadirlos de apoyarlos o participar en su equipo.

El gobierno negó mediante un comunicado lo señalado por Aguilar y le instó a presentar las pruebas respectivas.