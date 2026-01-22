Política

Encuesta del CIEP: Fabricio Alvarado espera ‘dar la sorpresa’ el día de las elecciones

Tras la encuesta del CIEP, Fabricio Alvarado afirmó que su candidatura sigue creciendo, se ubica con un 4% de intención de voto y apuesta por “dar la sorpresa” el 1.º de febrero.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Debate de candidatos presidenciales sobre el futuro de la educación
El candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, reaccionó a los resultados de la encuesta del CIEP y aseguró que su equipo redoblará esfuerzos en la recta final. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fabricio AlvaradoEncuesta del CIEPElecciones 2026Candidatos presidenciales
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.