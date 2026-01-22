Encuesta del CIEP: Fabricio Alvarado espera ‘dar la sorpresa’ el día de las elecciones

El candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, reaccionó a los resultados de la encuesta del CIEP y aseguró que su equipo redoblará esfuerzos en la recta final.

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del partido Nueva República, manifestó que espera seguir creciendo y “dar la sorpresa” el próximo domingo 1.° de febrero, tras conocerse los resultados de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Lo que está sucediendo lo palpamos en las calles, lo palpamos en el trabajo que estamos haciendo y es algo que ninguna encuestadora va a poder esconder y es que estamos creciendo. (...) Tenemos la consigna de que esa tendencia al crecimiento continúe y que demos la sorpresa el día de las elecciones”, afirmó Alvarado.

Según el estudio, el aspirante cuenta actualmente con un 4% de intención de voto, cifra que comparte con los candidatos Ariel Robles (Frente Amplio) y José Aguilar (Avanza). Ante este escenario, Alvarado aseguró que su equipo intensificará las labores en la recta final de la campaña para cumplir con lo planteado en su plan de gobierno.

“Le prometemos a Costa Rica que vamos a trabajar con todo”, comentó el candidato, quien añadió que, si bien recibe los datos con satisfacción, evita caer en el “triunfalismo”.

“Es un crecimiento que nos mete en el mapa por supuesto pero además nos plantea el desafío de trabajar el doble para que ese crecimiento sea todavía mayor en los últimos días antes del primero de febrero”, concluyó.

La encuesta, realizada entre el 12 y 15 de enero, revela que seis candidaturas superan el margen de error del 3,1%. El orden de apoyo se distribuye de la siguiente manera:

Laura Fernández (Pueblo Soberano): 40%

(Pueblo Soberano): Álvaro Ramos (Liberación Nacional): 8%

(Liberación Nacional): Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana): 5%

(Coalición Agenda Ciudadana): Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar (Avanza): 4%

Un dato clave para la estrategia de los partidos en estos últimos días de campaña es el 32% de la población que aún no ha definido su voto, sector que se convierte en el objetivo principal de las agrupaciones políticas antes del cierre de urnas.