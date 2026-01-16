Fabricio Alvarado critica reuniones de campañas políticas con grupos religiosos: ‘Los verdaderos conservadores no negociamos principios y valores’

El candidato presidencial Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, se refirió a los acercamientos de campañas políticas con grupos religiosos y defendió que su partido no negocia principios ni valores.

El candidato presidencial Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (NR), criticó las reuniones de políticos con grupos religiosos, luego de que La Nación informó que la campaña de Laura Fernández, aspirante del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), se reunió con pastores del Foro Mi País y pactó compromisos con ese sector.

Alvarado señaló que, si bien cualquier candidato puede reunirse con grupos de pastores, los “verdaderos” conservadores “no negociamos principios y valores”.

Agregó que los “conservadores de verdad” saben distinguir quiénes lo son realmente y quiénes no.

El aspirante indicó además que, desde 2018, “el voto evangélico se ha vuelto apetecible para los políticos”.

“Nosotros seguimos trabajando, no enfocados en con quién se reúnen otros candidatos, sino enfocados en un trabajo serio, consecuente y congruente con los principios que siempre hemos dicho defender”, declaró en un video.

Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

En el encuentro en el que participaron un grupo de pastores y Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia del PPSO y jefe de campaña de Laura Fernández, se entregaron volantes en los que se detallan los compromisos asumidos por esa agrupación.

Según el material, se habría negociado la inclusión de 24 candidaturas a la Asamblea Legislativa y se habría prometido la “apertura” en los procesos de escogencia de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, así como cargos en la Defensoría de los Habitantes y embajadas.

Así quedó consignado en un volante entregado el pasado jueves por el Foro Mi País a un grupo de pastores. El encuentro se realizó en horas de la mañana en el Templo Bíblico, en Tibás.