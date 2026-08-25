Política

¿A qué se expone un funcionario que desacate una sentencia de la Sala Constitucional?

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, tardó un mes en acatar un fallo de la Sala Constitucional sobre las permutas de dos disputas y continúa sin ejecutar el voto sobre magistrados suplentes. Cinco abogados explican qué mecanismos existen para exigir su cumplimiento y cuáles son las consecuencias

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Por Sebastián Sánchez
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¿Qué ocurre si una persona desacata una orden la Sala Constitucional? Yara Jiménez, presidenta legislativa, ha recibido dos fallos condenatorios desde ese alto tribunal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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