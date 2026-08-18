Política

La Corte Suprema de Justicia en cifras: más de la mitad de sus magistrados está en su primer periodo. Estos son los contrastes

La Corte Plena combina magistrados con décadas de trayectoria y otros que apenas comienzan su primer periodo. ‘La Nación’ analizó sus edades, años en el cargo y reelecciones

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Por Sebastián Sánchez
Fotos de Archivo Corte Plena, Poder judicial
Los 22 magistrados integran la Corte Plena, el máximo órgano del Poder Judicial. (JOHN DURAN/John Durán)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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