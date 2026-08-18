La Corte Suprema de Justicia en cifras: más de la mitad de sus magistrados está en su primer periodo. Estos son los contrastes

La Nación recopiló los principales datos de los 21 magistrados que actualmente integran la Corte Suprema de Justicia, desde su edad y género, hasta los años que llevan en el cargo y las reelecciones que han tenido. El perfil también permite conocer cuándo deberá someterse cada uno a una nueva reelección.

Según la Constitución Política, los magistrados son nombrados con al menos 38 votos de la Asamblea Legislativa para periodos de ocho años. Su reelección es automática, salvo que esa misma cantidad de diputados voten en contra antes de que concluya el periodo anterior.

En la Sala Tercera falta un alto juez, ya que el pasado 1 de junio se hizo efectiva la pensión de Sandra Zúñiga Morales.

¿Cuál es el promedio en años de los actuales magistrados en el cargo?

El promedio es de 11,43 años de permanencia entre los 21 magistrados . Sin embargo, esta cifra varía según la sala a la que pertenecen:

El contraste entre la Sala Segunda y la Sala Tercera es marcado. En la primera se encuentra Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial y el magistrado de mayor edad que integra actualmente la Corte Suprema de Justicia. En la Sala Tercera, en cambio, está Rafael Segura, el juez con el nombramiento más reciente: asumió el cargo en setiembre de 2025.

Una y otra representan, además, los polos opuestos en cuanto a permanencia en el cargo. La Sala Segunda, que conoce asuntos laborales, es la que registra el mayor promedio, con 17,4 años, mientras que la Sala Tercera (penal) presenta el menor, con 4,75 años.

Salvo cuatro casos, ningún magistrado supera los 20 años en el cargo . Las excepciones son: Aguirre, Luis Rivas, Julia Varela y Fernando Cruz.

Tasa de reelección

De los 21 magistrados que integran la Corte Plena, 12 (57,1%) se encuentran en su primer periodo de ocho años, por lo que no han sido reelegidos. En contraste, nueve magistrados (42,9%) han obtenido una o más reelecciones.

El caso con mayor permanencia es el de Orlando Aguirre Gómez, quien acumula cuatro reelecciones y 37 años en el cargo.

Edades y género

La edad promedio de los magistrados es de 63 años.

Las edades en la magistratura se pueden explicar con dos razones: la primera es de orden normativa y la segunda, relacionada con las valoraciones que suelen hacer los diputados.

Según el artículo 159 de la Constitución Política, para ser magistrado se requiere ser mayor de 35 años. Es uno de los cargos de los supremos poderes para los que se exige una mayor edad mínima. Para ser diputado el mínimo es de 21 años, mientras que la Presidencia de la República es de 30 años.

En tanto, los diputados suelen inclinarse por personas de mayor edad para estos cargos, bajo la premisa de que una trayectoria más extensa se traduce en mayor experiencia.

El magistrado de menor edad es Jorge Leiva, de Sala Primera (civil); el más longevo es Aguirre con 83. Al observar el análisis por sala, nuevamente la Segunda es la que se encuentra integrada por los magistrados de mayor edad.

La mayoría de los magistrados de la Corte Plena tiene entre 55 y 64 años, grupo que concentra 10 de los 21 integrantes, equivalente al 47,6%. Le siguen los magistrados de 75 años o más, con cuatro integrantes (19%), y los menores de 55 años, también con cuatro (19%). Por último, tres magistrados, el 14,3% de la Corte, tienen entre 65 y 74 años.

En cuanto al género, en la Corte Plena hay 13 hombres y ocho mujeres, por lo que las mujeres representan el 38,1% de los 21 puestos.

¿Cuándo deben someterse a la próxima reelección cada magistrado?