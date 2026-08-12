Política

Yara Jiménez obedece fallo constitucional que permite a Claudia Dobles y Abril Gordienko cambiar de comisión, un mes tarde

Sala Constitucional anuló, el 14 de julio, la decisión de la presidenta legislativa que impidó a las diputadas intercambiar puestos en comisiones

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Por Aarón Sequeira
Abril Gordienko, Claudia Dobles
Abril Gordienko, del PUSC, y Claudia Dobles, de la CAC, cuestionaron que Yara Jiménez ignorara por casi un mes la sentencia de la Sala Constitucional sobre su permuta en comisiones. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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