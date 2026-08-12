Yara Jiménez obedece fallo constitucional que permite a Claudia Dobles y Abril Gordienko cambiar de comisión, un mes tarde

Abril Gordienko, del PUSC, y Claudia Dobles, de la CAC, cuestionaron que Yara Jiménez ignorara por casi un mes la sentencia de la Sala Constitucional sobre su permuta en comisiones.

La presidenta legislativa, Yara Jiménez, obedeció la sentencia de la Sala Constitucional que le ordenó permitirles a las congresistas Claudia Dobles y Abril Gordienko hacer un intercambio de puestos en dos comisiones legislativas.

La decisión de Jiménez se da casi un mes después de que los magistrados declararon con lugar un recurso de amparo presentado por Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y ordenaron a la presidenta del Congreso actuar en correspondencia con el fallo.

Sin embargo, hasta este lunes la presidenta no había actuado conforme a lo ordenado por el tribunal constitucional, por lo que Dobles tuvo problemas para actuar como diputada con pleno derecho en la sesión de la Comisión de Ambiente, este lunes.

Yara Jiménez hizo el anuncio al finalizar la sesión del plenario legislativo este martes por la noche, cinco horas después de que La Nación le había solicitado una declaración sobre la decisión de ignorar el fallo constitucional.

El recurso de amparo de las dos diputadas fue acogido el 14 de julio y fue notificado al día siguiente, el 15 de julio, pero pasaron cuatro semanas sin que Jiménez hubiera tramitado la permuta, como se le conoce en jerga legislativa a ese derecho de los diputados de intercambiar sus puestos en las comisiones.

Gordienko solicitó integrar la Comisión de Honores, en lugar de Dobles, y ella quería pasar a Ambiente, donde fue asignada la socialcristiana. Sin embargo, Jiménez había rechazado esa gestión, a pesar de que el Reglamento legislativo no le daba la potestad de aprobar o rechazar la permuta.

La Sala Constitucional anuló la resolución de Jiménez que impidió las permutas y fue enviada a las partes el 15 de julio “para los fines correspondientes”, pero la presidencia legislativa no había hecho efectiva dicha sentencia hasta este martes.

Este lunes, en la sesión de la Comisión de Ambiente, donde se tramitan las mociones de fondo del proyecto para legalizar la minería metálica en Crucitas, la diputada Dobles no pudo participar como miembro de pleno derecho de ese órgano, pese a que la semana anterior ya le habían anunciado una pronta resolución a su situación.

De hecho, el anuncio de Yara Jiménez se dio cuando ya Claudia Dobles se había ido del plenario, este martes, y solo estuvo presente Gordienko.

“La Sala Constitucional fue muy clara y el por tanto lo conocen tanto la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, como la presidenta de Ambiente, Zaira Murillo. Servicios Técnicos enfatizó que las comisiones necesitan que doña Yara haga ejecutar la sentencia”, señaló la congresista de la CAC más temprano este martes.

Dobles enfatizó que el por tanto de la sentencia era muy claro y no dejaba lugar a dudas de que la limitación que la presidenta legislativa interpuso para evitar que ella y Gordienko pudieran cambiar de comisión se eliminaba y por tanto la permuta se debía dar.

La congresista consideró impresionante la cantidad de energía que el oficialismo invirtió para que ella no fuera miembro de pleno derecho de una comisión legislativa.

Por su parte, Abril Gordienko calificó como incomprensible que la presidenta legislativa no haya obedecido la sentencia de la Sala Constitucional durante casi un mes.

“Realmente, ya se sabe que la persona que es miembro de pleno derecho en la Comisión de Ambiente es doña Claudia y no yo”, agregó la socialcristiana, temprano este martes.

Gordienko advirtió reiteradamente, en la Comisión de Ambiente, que las votaciones que se realizaron sobre el proyecto de Crucitas podrían estar viciadas.

“Ya notificado el fallo hace más de un mes, se han tomado decisiones y no se le había permitido a doña Claudia votar. Si yo fuera del oficialismo, sería mucho más cuidadosa de que todo vaya apegado al Reglamento”, puntualizó la diputada de la Unidad.

Respecto a la ejecución de lo dispuesto en el voto sobre el recurso de amparo, la Sala Constitucional informó, a través de su oficina de prensa, que la ejecución de la resolución la deben decidir los diputados.