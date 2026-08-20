El País

Sala Constitucional da curso a gestión por desobediencia y ordena a Municipalidad de Osa actuar ante vendedores irregulares en Playa Dominical

La Sala determinó que el problema en la zona marítimo terrestre persiste pese a operativos efectuados por la Municipalidad de Osa

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Por Silvia Ureña Corrales
La Sala reiteró a Osa la obligación de actuar en Playa Dominical y advirtió sobre una posible remisión del caso al Ministerio Público.
La Sala reiteró a Osa la obligación de actuar en Playa Dominical y advirtió sobre una posible remisión del caso al Ministerio Público. (Luis Castrillo Marín/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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