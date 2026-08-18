El País

Vendedores desalojados ocupan de nuevo la zona pública de playa Dominical; persiste conflicto en Osa

Una sentencia había dado cuatro meses al gobierno local para recuperar el espacio público, pero los vecinos denuncian que los ocupantes regresaron tras los desalojos

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Por Silvia Ureña Corrales
Municipalidad de Osa desalojó la ZMT tras sentencia de la Sala Constitucional.
Un recurso de amparo llevó a la Sala a ordenar acciones en playa Dominical. Los vecinos cuestionan la efectividad de los desalojos. (Cortesía/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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