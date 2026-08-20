El País

‘Punto de quiebre’ de Costa Rica llegará cuando las sentencias judiciales no se respeten, advierte magistrado constitucional Jorge Araya

Magistrado considera que, si bien el sistema del país funciona actualmente, el Estado social de derecho está siendo “golpeado agresivamente”.

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Por Marcela Rojas Hidalgo
Concepto de poder judicial, jurisprudencia y justicia. Escalas de justicia, biblioteca al fondo, libros abiertos sobre mesa
“Hasta el momento, las sentencias se están acatando, y espero que así siga. Se comparten o no, pero se respetan. Yo estoy convencido de que este es un país sensato, que tiene un sentimiento civilista y democrático muy potente”, declaró el magistrado Jorge Araya. (Shutterstock/Imagen)







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Marcela Rojas Hidalgo

Marcela Rojas Hidalgo

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Ganadora de la Clase 18 de Punto y Aparte.

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