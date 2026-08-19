El País

Recursos de amparo que golpean a la ‘Costa Rica pobre’ inundan Sala Constitucional, alerta magistrado Jorge Araya

El magistrado, partícipe del plantón en defensa del Poder Judicial, sostuvo que seguirá levantando la voz para evidenciar el momento crítico que vive el país y los riesgos que corre la democracia.

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero y Vanessa Loaiza N.
El magistrado constitucional, Jorge Araya, expresó su preocupación por la cantidad de recursos que recibe la Sala IV relacionados con necesidades insatisfechas de la población más pobre del país.
El magistrado constitucional, Jorge Araya, expresó su preocupación por la cantidad de recursos que recibe la Sala IV relacionados con necesidades insatisfechas de la población más pobre del país. (Foto: Vanessa Loaiza para LN/Foto: Vanessa Loaiza para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge Arayamagistrado Sala IVEstado Social de Derecho
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.